“Un segundo cambia tu vida": Cámaras revelan cómo ocurren los accidentes en calles de Campeche

Un segundo de distracción puede cambiar una vida para siempre. Ese es el mensaje central de un video difundido por la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) de Campeche, en el que se muestran diversos accidentes de tránsito captados por cámaras de videovigilancia y que evidencian cómo pequeñas imprudencias al volante pueden derivar en lesiones y daños materiales.

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En el material audiovisual, la dependencia hace un llamado a respetar los pasos peatonales, realizar el alto total en cruces y conducir con atención, recordando que la seguridad vial es una responsabilidad compartida entre automovilistas, motociclistas y peatones.

Entre los percances mostrados destacan dos ocurridos el pasado 13 de junio en la capital campechana.

Uno de ellos corresponde al atropellamiento de un adulto mayor en el cruce de la avenida Gobernadores y Circuito Baluartes, en las inmediaciones del barrio de Santa Ana. De acuerdo con los reportes, una conductora que se dirigía hacia el mercado principal no respetó el paso peatonal e impactó al hombre cuando cruzaba con preferencia.

En el cruce de Gobernadores y Circuito Baluartes, una automovilista ignoró el paso peatonal e invadió la preferencia de un adulto mayor que fue atropellado.

El hecho movilizó a paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención médica al lesionado debido a las heridas sufridas por el impacto, mientras autoridades realizaban las diligencias correspondientes para determinar responsabilidades.

Otro de los accidentes incluidos en el video ocurrió en la glorieta ubicada entre las avenidas Lázaro Cárdenas y Luis Donaldo Colosio, donde un motociclista resultó lesionado tras ser embestido por una camioneta.

Un motociclista resultó lesionado tras ser arrollado por una camioneta

Según la información disponible, el conductor de la motocicleta circulaba con dirección al barrio de Santa Ana cuando, al atravesar la glorieta, fue impactado por una camioneta que se dirigía hacia el sector de Fovissste Belén. El golpe provocó que el motociclista cayera sobre el pavimento.

Paramédicos atendieron al afectado en el lugar sin que fuera necesario su traslado a un hospital. Posteriormente, los involucrados llegaron a un acuerdo mediante la aseguradora para la reparación de los daños.

A través de este video, la SPSC reiteró la importancia de respetar las normas de tránsito, ceder el paso en glorietas, verificar el entorno antes de incorporarse a la circulación y mantener la atención permanente al conducir.

"En la calle, la prevención es nuestra mejor ruta; maneja con conciencia", concluye el mensaje difundido por la corporación estatal.

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JGH