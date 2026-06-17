¿Lloverá durante el México vs Corea del Sur? El pronóstico del clima para Campeche este 18 de junio

Si planeas ver el partido entre México y Corea del Sur este jueves 18 de junio a las 7:00 de la noche, las condiciones meteorológicas en Campeche lucen favorables, aunque no se descartan algunas precipitaciones aisladas.

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De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para Campeche se prevén lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros, uno de los acumulados más bajos del país para este periodo. Esto significa que, aunque podrían registrarse chubascos ligeros en algunas zonas, no se esperan lluvias fuertes o tormentas generalizadas. Además, el estado mantendrá un ambiente caluroso con temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius.

Otro factor a considerar es el viento. El SMN pronostica para Campeche rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora, asociadas a una circulación de componente sur que afectará gran parte de la Península de Yucatán. En la costa también se prevé oleaje de entre uno y dos metros de altura.

Buenas condiciones para la transmisión del partido

Con base en el pronóstico oficial, las condiciones para disfrutar del encuentro son relativamente favorables en la capital campechana y gran parte del estado. El riesgo principal sería la presencia de lluvias ligeras y ráfagas de viento, pero no se anticipan fenómenos severos que obliguen a suspender eventos al aire libre.

¿Dónde ver gratis el México vs Corea del Sur en Campeche?

El Gobierno del Estado mantiene la llamada "Fiesta del Jaguar 2026", mediante la cual transmite de manera gratuita partidos de la Copa Mundial FIFA 2026 en la Concha Acústica del Domo del Jaguar, en la ciudad de Campeche.

Por ello, el partido entre México y Corea del Sur, programado para las 19:00 horas, podrá seguirse sin costo en este espacio público, donde cientos de aficionados se reúnen para apoyar a la Selección Mexicana.

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JGH