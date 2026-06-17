Más de 40 colmenas aparecen muertas en zona apícola de Los Chenes; denuncian posible envenenamiento

En otro tema considerado como un ecocidio más en el municipio de Hopelchén, el apicultor José Manuel Poot Chan, originario de la comunidad de San Francisco de Suc Tuc, señaló que en un apiario de su esposa Sheila Ucán Chan fueron envenenadas 21 colmenas de abejas, y en otro apiario de su hermano Joel Poot Chan también murieron más de 20 colmenas, constituyendo otra catástrofe para el sector apícola de Los Chenes.

El apicultor relató que el apiario de su esposa, ubicado en terrenos del municipio de Campeche en el predio Sierra Verde, asentado por una colonia menonita, sufrió afectaciones tras un desmonte con maquinaria en las últimas dos semanas. Atribuyó el envenenamiento “adrede” al agua de un corral menonita, construido hace dos meses, donde las abejas acudían a alimentarse.

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El martes 16 de junio constató el derribo de miles de árboles melíferos como jabín, dzalán y chacá, lo que calificó como un grave daño ambiental. Posteriormente, al intentar retirar las colmenas, descubrió que las abejas ya estaban muertas, presuntamente por envenenamiento al amanecer.

Nuevo ecocidio en Hopelchén: más de 40 colmenas envenenadas

Cada colmena está valuada en 3,000 pesos, por lo que la afectación económica en el apiario de su esposa asciende a 63,000 pesos, mientras que la de su hermano supera los 60,000 pesos. Poot Chan subrayó que más allá de lo económico, se trata de un ecocidio, pues la mortandad de polinizadores afecta al medio ambiente y al ser humano.

Poot Chan exige atención urgente tras muerte masiva de abejas

El apicultor informó que ya reportó el caso al Senasica, al COFOPECAM y a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA). Exigió a las autoridades atender este nuevo ecocidio, recordando que entre enero y marzo de 2023 también murieron alrededor de 4,000 colmenas en San Francisco Suc Tuc y Crucero de Oxá por el uso agresivo de plaguicidas.