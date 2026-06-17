Calvin Harris, Martin Garrix y Los Ángeles Azules: Los artistas que podrían llegar al FICH Campeche 2026

Campeche podría convertirse este 2026 en sede de los "Festivales por la Paz", estrategia impulsada por el Gobierno de México que ha llevado a destacados artistas nacionales e internacionales a diversas entidades del país con el objetivo de promover la convivencia social y fortalecer la reconstrucción del tejido comunitario a través del arte y la cultura. Entre los artistas que han formado parte de esta iniciativa destacan Los Ángeles Azules, Yuridia, Natalia Jiménez, Martin Garrix y Calvin Harris, quienes han brindado conciertos masivos en distintos estados de la República.

Noticia Destacada Hombre es ejecutado dentro de una vivienda en Sabancuy; autoridades investigan el ataque

La directora del Instituto de Cultura y Artes del Estado (ICAEC), Mónica Sosa Rodríguez, confirmó que ya se realizó la gestión formal ante la Secretaría de Cultura (Secult) federal para que la entidad acceda a este programa, y están a la espera de una respuesta para comenzar la planeación del evento, el cual se desarrollaría en el marco del Festival Internacional del Centro Histórico (FICH), considerado el encuentro cultural más importante de Campeche y que este año se realizará del 1 al 19 de diciembre.

Destacó que la Federación apoya con gran parte de los recursos para la contratación del artista principal, mientras que los estados participantes realizan una coinversión para concretar los eventos. Por ello, lograr que Campeche sea beneficiado fortalecería la programación del FICH sin incrementar significativamente los costos para el Estado.

Sosa Rodríguez aclaró que la selección de los artistas no depende de los gobiernos estatales, sino de la propia Federación y de la disponibilidad presupuestal.

“Todos los Estados meten solicitudes y la consideración final queda en manos de la Federación”, comentó la directora, al señalar que la competencia es amplia debido al interés que existe por parte de distintas entidades del país para incorporarse al programa.

“Estamos en tiempo. Acaban de presentarnos las estrategias y esperamos que este mes o a principios del siguiente podamos tener buenas noticias”, expresó.

El Gobierno del Estado ya presentó la solicitud ante la Secretaría de Cultura federal. / Alejandro Balan

Además de la gestión para traer un Festival por la Paz, Campeche también trabaja en otros proyectos de colaboración cultural con la Federación, entre ellos intercambios de orquestas sinfónicas entre estados. Para la edición 2026 del FICH se contempla la participación de Hidalgo y otras entidades, con el propósito de acercar al público campechano expresiones artísticas de distintas regiones del país.

Sosa Rodríguez subrayó que la visión para esta edición del FICH es privilegiar la calidad sobre la cantidad, ofreciendo actividades que permitan a las y los campechanos conocer la riqueza cultural de México y fortalecer el acceso de la población a manifestaciones artísticas de primer nivel.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH