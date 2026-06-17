Seduc da seguimiento en Campeche a protestas en Cecytec y amenazas de tiroteo en Cobacam

La Secretaría de Educación (Seduc) del Estado mantiene un seguimiento puntual a las situaciones registradas en planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche (CECYTEC) y del Colegio de Bachilleres de Campeche (COBACAM), donde se registraron protestas estudiantiles y amenazas de posibles tiroteos, al reiterar que la prioridad del sector educativo serán siempre las y los adolescentes.

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Así lo afirmó el recién nombrado titular de la dependencia, Candelario Pacheco Pacheco, quien informó que desde su primer día al frente de la dependencia fue notificado de ambos casos y estableció comunicación directa con los directores de las instituciones para darle seguimiento.

En el caso del CECYTEC, donde alumnos denunciaron malos tratos y acoso por parte de un docente, aseguró que se mantiene abierto un canal de diálogo para escuchar las inquietudes de los jóvenes y atender la problemática de manera institucional.

“Cada maestro tiene su propia forma de evaluar y desarrollar su carga académica, pero ayer mismo se estableció ese diálogo para poder atender la situación que se está dando”, señaló.

El funcionario indicó que el director general del CECYTEC, Víctor Hernández Ponce, mantiene un monitoreo permanente para informar a la Seduc sobre los avances y las medidas implementadas para garantizar la estabilidad en el plantel.

Respecto al COBACAM de Calkiní, señaló que se activaron protocolos de seguridad tras la circulación de amenazas sobre un supuesto tiroteo. Pacheco Pacheco confirmó que la Seduc fue informada de inmediato y se actuó conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones.

Detalló que, una vez detectada la amenaza, se notificó a las autoridades competentes y se realizaron las acciones preventivas correspondientes, incluyendo la intervención de corporaciones de seguridad, entre ellas la Guardia Nacional, con el objetivo de proteger a la comunidad escolar y descartar cualquier riesgo.

El titular de la Seduc lamentó que este tipo de situaciones continúen presentándose en los centros educativos y subrayó que la atención integral de las y los estudiantes es una responsabilidad compartida entre autoridades, docentes y familias.

Por ello, hizo un llamado a madres y padres de familia para mantenerse atentos al comportamiento de sus hijos, supervisar el contenido que publican en redes sociales y detectar oportunamente posibles señales de tristeza, angustia o afectaciones emocionales.

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“Si notan alguna situación que les preocupe, es importante acercarse a la escuela. Tanto el sector salud como el educativo contamos con herramientas para apoyar a las y los alumnos”, expresó.

Pacheco Pacheco enfatizó que el bienestar emocional y la seguridad de la comunidad estudiantil son la principal prioridad de la Secretaría de Educación, por lo que continuará el seguimiento permanente a ambos casos para garantizar ambientes escolares seguros y propicios para el aprendizaje.

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JGH