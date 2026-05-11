¿Cuándo terminará el calor extremo en Campeche? SMN revela fecha de lluvias y descenso de temperaturas

Mientras los termómetros siguen marcando por encima de los 40 °C en varias regiones del estado, los campechanos se preguntan cuándo llegará el alivio del calor extremo y el inicio de las precipitaciones. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua, la ola de calor actual persistirá algunos días más, pero las lluvias de la temporada comenzarán a hacerse presentes de forma gradual en las próximas semanas.

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Fin de la ola de calor

El SMN reporta que hoy lunes 11 de mayo continúa la onda de calor en el norte de Campeche y occidente de Yucatán, con temperaturas máximas entre 40 y 45 °C. Sin embargo, se prevé que esta condición comience a debilitarse a partir del martes 12 o miércoles 13 de mayo, gracias al avance de un frente frío y mayor nubosidad en la Península de Yucatán.

El calor extremo continuará en Campeche pese al acercamiento de lluvias.

Aun así, el ambiente caluroso a muy caluroso se mantendrá durante el resto de mayo, con máximas que rondarán los 35 a 38 °C de forma habitual. El período más intenso del calor, conocido como canícula, se espera entre finales de julio y agosto.

Inicio de las lluvias

La temporada oficial de lluvias y ciclones tropicales 2026 en el Océano Atlántico, que incluye el Golfo de México y el Caribe, inicia el 1 de junio. En Campeche, las primeras precipitaciones significativas suelen presentarse entre la segunda quincena de mayo y principios de junio, aunque en 2026 se anticipan condiciones ligeramente más lluviosas en mayo debido a la transición climática post El Niño.

Mayo tendrá lluvias aisladas, pero junio traerá tormentas más frecuentes.

Mayo: Precipitaciones aisladas y dispersas, con acumulados bajos, alrededor de 50 a 60 mm en promedio.

Precipitaciones aisladas y dispersas, con acumulados bajos, alrededor de 50 a 60 mm en promedio. Junio: Aumento notable de lluvias, con mayor frecuencia de chubascos y tormentas vespertinas .

Aumento notable de lluvias, con mayor frecuencia de chubascos y . Julio a noviembre: Pico de la temporada, con posibilidad de ciclones tropicales.

Hoy mismo se esperan lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm en partes de Campeche, según el pronóstico matutino del SMN.

Recomendaciones para los campechanos

Hidratación y protección: Continúa evitando la exposición prolongada al sol entre 11:00 y 16:00 horas.

Continúa evitando la exposición prolongada al sol entre 11:00 y 16:00 horas. Preparación: Revisa techos, drenajes y sistemas de captación de agua ante el inminente inicio de lluvias.

Revisa techos, drenajes y sistemas de captación de agua ante el inminente inicio de lluvias. Salud: Especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas por el calor persistente.

Aunque el alivio total del calor extremo aún tardará unos días, el pronóstico indica un cambio gradual hacia condiciones más húmedas y frescas a partir de finales de mayo. La SEDESOL, Protección Civil Campeche y el SMN recomiendan mantenerse informados a través de sus canales oficiales, ya que los pronósticos pueden variar con el avance de sistemas tropicales.

En un año marcado por temperaturas récord, el arribo de las lluvias será bienvenido no solo para refrescar el ambiente, sino también para aliviar la sequía parcial que afecta algunos municipios del estado.

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JGH