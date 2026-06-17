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Ejecutan a hombre dentro de su domicilio en Sabancuy

Violencia en Sabancuy: hombre de 38 años ejecutado dentro de su domicilio. Cuatro encapuchados dispararon más de 30 veces y huyeron. Sin detenidos.

Por Redacción Por Esto!

17 de jun de 2026

1 min

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Movilización policiaca en Sabancuy tras ejecución a balazos
Movilización policiaca en Sabancuy tras ejecución a balazos

E.A.S.C., de aproximadamente 38 años de edad, fue ejecutado a balazos dentro de su domicilio en la junta municipal de Sabancuy, hecho que generó una fuerte movilización de corporaciones policiacas y de emergencia.

Los hechos ocurrieron cuando cuatro sujetos encapuchados, presuntamente a bordo de una camioneta blanca de doble cabina, arribaron hasta la vivienda de E.A.S.C. y abrieron fuego en repetidas ocasiones.

Una amenaza anónima sobre una supuesta "moto bomba" provocó una movilización policiaca en Dzitbalché.

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Testigos señalaron haber escuchado cerca de 30 detonaciones, donde tras el ataque, los agresores se dieron a la fuga con rumbo desconocido, mientras la víctima quedó sin vida en el interior del predio.

A pesar de que el inmueble se encuentra a una cuadra del Palacio Municipal de Sabancuy, no se reportó la detención de persona alguna.

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