Septuagenario vinculado a proceso por intento de homicidio en Campeche

Un hombre de 75 años identificado como Alfredo “N” fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, luego de ser señalado de atacar con un arma blanca a un joven en calles de la colonia Granjas, hecho por el que permanecerá en prisión preventiva.

Noticia Destacada Banca Afirme recibe contratos del Ayuntamiento de Campeche a pesar de la mala calificación

Los hechos ocurrieron cuando Antonio C.R. presuntamente fue apuñalado en el abdomen y la espalda durante una agresión registrada en la zona norte de la ciudad.

Tras las investigaciones realizadas por las autoridades, el septuagenario fue presentado ante un juez de Control, quien determinó sujetarlo a proceso penal. Ante la vinculación a proceso, Alfredo “N” continuará recluido en el Centro Penitenciario de San Francisco Kobén mientras se desarrolla la investigación complementaria por este caso.