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Septuagenario vinculado a proceso por intento de homicidio en Campeche

Campeche: Alfredo “N”, de 75 años, fue vinculado a proceso por tentativa de homicidio. Permanecerá en prisión preventiva en Kobén tras atacar con arma blanca a un joven en la colonia Granjas.

Por Alejandro Balan

17 de jun de 2026

1 min

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Juez de Control vincula a proceso a hombre de 75 años por tentativa de homicidio
Juez de Control vincula a proceso a hombre de 75 años por tentativa de homicidio

Un hombre de 75 años identificado como Alfredo “N” fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, luego de ser señalado de atacar con un arma blanca a un joven en calles de la colonia Granjas, hecho por el que permanecerá en prisión preventiva.

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Los hechos ocurrieron cuando Antonio C.R. presuntamente fue apuñalado en el abdomen y la espalda durante una agresión registrada en la zona norte de la ciudad.

Tras las investigaciones realizadas por las autoridades, el septuagenario fue presentado ante un juez de Control, quien determinó sujetarlo a proceso penal. Ante la vinculación a proceso, Alfredo “N” continuará recluido en el Centro Penitenciario de San Francisco Kobén mientras se desarrolla la investigación complementaria por este caso.

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