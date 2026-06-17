Banca Afirme recibe contratos del Ayuntamiento de Campeche a pesar de la mala calificación

El Ayuntamiento de Campeche no solo trató de utilizar a la empresa Corporativo Financiero CR&A, señalada de incurrir en lavado de dinero, sino que también en por lo menos dos años benefició a “Banca Afirme” para la contratación de créditos “Emprende Rosa”, pese a que la Condusef la ha catalogado de opacidad e irregularidades en su funcionamiento.

De acuerdo con una revisión a la plataforma de Sanciones Consolidadas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), se confirmó que la Banca Afirme, una de las principales beneficiarias de los préstamos por parte de la comuna capitalina, ha recibido multas por incumplir con sus funciones.

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Una de ellas aplicada el 6 de marzo de 2024 por una queja presentada en 2022, cuando el máximo organismo bancario confirmó que la financiera incurrió en Deficiencias en el Control Interno, imponiéndole una sanción pecuniaria de 288 mil 660 pesos.

Paralelamente, la CNBV aplicó otra multa el 13 de junio de 2024, por negarse a atender requerimientos de información dentro de un plazo establecido en 2022, imponiéndole otra sanción de 288 mil 660 pesos conforme a la Ley de Instituciones de Crédito.

En total, la Banca Afirme acumuló al menos seis sanciones, pagando 1 millón 731 mil 960 pesos en multas, la mayoría por deficiencias en el control interno y en el manejo de datos de clientes.

Además, el Ayuntamiento de Campeche tenía previsto entregar por lo menos un millón de pesos de las arcas municipales en el ejercicio fiscal 2026 al Corporativo Financiero CR&A, amonestado por la CNBV por su presunta participación en lavado de dinero.

El Presupuesto de Egresos 2026 de la comuna capitalina contempla una partida de 19 millones 947 mil 885.27 pesos para el programa de “Emprendimiento”, lo que significaba que el monto destinado a CR&A pudo haber sido 19 veces mayor.

A más de 24 horas de suspendida la Vigésima Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo, la comuna capitalina no ha dado fecha para retomar el tema ni ha emitido posicionamiento oficial.