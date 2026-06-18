Alcaldía de Campeche oculta contratos con Financiera Afirme

Las responsabilidades en la contratación de Banca Afirme como medio de financiamiento, pese a presuntas irregularidades, recaen en la presidenta municipal Biby Rabelo de la Torre y en Erika Asunción Chi Orlayneta, entonces designada como tesorera de la comuna capitalina en 2022, afirmaron desde el Congreso local, tras no ser localizado en las plataformas de transparencia ningún contrato o convenio de los que firmaron ese ente crediticio y el Ayuntamiento de Campeche.

En ese periodo, la administración municipal informó que con el programa se estimaba otorgar, a través de Banca Afirme, alrededor de mil 143 créditos: mil 79 a grupos y 64 de manera individual, con un destino de recursos superior a los 6 millones de pesos, de los cuales 5.4 millones correspondían a créditos grupales y 708 mil pesos a créditos individuales.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso al menos seis sanciones por presuntos malos manejos administrativos y por la negativa a entregar información a las autoridades correspondientes, lo que derivó en multas que en conjunto superan el millón de pesos.

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El vicepresidente de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización del Congreso del Estado, Jorge Pérez Falconi, señaló que se debe revisar de forma minuciosa la manera en que la comuna celebra convenios y contratos, ya que no es la primera ocasión en que se detectan irregularidades con entes privados involucrados.

Recordó además que el Ayuntamiento de Campeche ha sido señalado previamente por presuntos malos manejos en la contratación de empresas durante la administración del entonces alcalde Eliseo Fernández, y que, ahora con la gestión de Biby Rabelo de la Torre, continúan prácticas similares, como la contratación de Gobierno Verde y Digital (Goverdi) en septiembre de 2024.

El legislador afirmó que los regidores y síndicos del Ayuntamiento, al tener conocimiento del caso, deben realizar una investigación para identificar posibles irregularidades y, en su caso, hacerlas públicas, a fin de que las instancias correspondientes revisen la validez de las contrataciones con financieras.

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Chi Orlayneta ha sido denunciada por integrantes de la Cámara de la Masa y la Tortilla, quienes la acusan de omitir la aplicación de la reglamentación para regular a los “mototortilleros”, a quienes señalan como competencia desleal.

El documento más reciente difundido por la alcaldía de Campeche, identificado con el folio 11788/2025 y con fecha del 22 de mayo de 2025, corresponde a la emisión de una licencia de funcionamiento; en el mismo se establece que la Dirección de Protección Civil municipal cataloga al establecimiento como de “riesgo alto”.

Al revisar el tercer trimestre de 2026 en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), no se encontró registro de Banca Afirme en ninguno de los mil 289 documentos publicados, que incluyen concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones.