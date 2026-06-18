Diputados acusan falta de atención en el Cecytec Campeche y cuestionan aspiraciones políticas de su titular

Ante las denuncias de estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Campeche (Cecytec), plantel Ciudad Concordia, por presuntos malos tratos y acoso por parte de un docente, así como por deficiencias en la infraestructura del centro educativo que derivaron en una protesta estudiantil y el cierre temporal de las instalaciones, diputados de oposición en el Congreso del Estado exigieron explicaciones al encargado del despacho de la institución, Víctor Hernández Ponce, e incluso solicitaron su comparecencia ante el Poder Legislativo.

Durante la sesión ordinaria de ayer, se dio lectura a un punto de acuerdo promovido por el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Aldo Contreras Uc, para exhortar al funcionario a atender las problemáticas del plantel y comparecer ante el Congreso. Sin embargo, el asunto no fue dispensado de trámites y fue turnado a la Comisión de Educación para su análisis y dictamen.

El legislador emecista, junto con diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), coincidió en que lo expuesto por los alumnos refleja una falta de atención institucional.

Contreras Uc calificó como “vergonzoso y lamentable” que en un plantel de nivel medio superior se presenten presuntos casos de acoso y malos tratos. Sostuvo que las denuncias de estudiantes y padres de familia no deben ser ignoradas y reiteró su solicitud para que Hernández Ponce comparezca y aclare los hechos.

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Asimismo, recordó que los propios estudiantes han manifestado inconformidad por la falta de atención a los problemas internos del plantel y acusó que el funcionario estaría más enfocado en aspiraciones políticas que en sus responsabilidades educativas.

Por ello, señaló que, si tiene intención de participar en el proceso electoral de 2027, debería solicitar licencia y separarse temporalmente del cargo para no afectar el desarrollo académico de miles de jóvenes. “La educación no puede quedar subordinada a intereses políticos. Quien esté al frente de una institución educativa debe dedicarle atención de tiempo completo”, expresó.

Por su parte, el diputado priista Miguel Ángel Pool Alpuche lamentó la situación que atraviesa el Cecytec y recordó que durante su gestión como director del plantel Hopelchén, entre 2013 y 2018, la prioridad fue la atención a los estudiantes.

Consideró que las denuncias deben tomarse con seriedad y rechazó los señalamientos que responsabilizan a alumnos o padres de familia por las protestas, al afirmar que cuando un estudiante denuncia públicamente una situación es porque existe un problema real.

Pool Alpuche sostuvo que los hechos en Ciudad Concordia evidencian fallas en la dirección de la institución y cuestionó que su titular esté más enfocado en proyectos políticos rumbo a 2027 que en resolver los problemas del plantel. Adelantó que la bancada priista apoyará cualquier mecanismo que permita esclarecer lo ocurrido y dar seguimiento a las denuncias.

Seduc vigila

La Secretaría de Educación (Seduc) del estado mantiene seguimiento puntual a las situaciones registradas en planteles del Cecytec y del Colegio de Bachilleres de Campeche (Cobacam), donde se han registrado protestas estudiantiles y amenazas de posibles tiroteos, reiterando que la prioridad del sector educativo son las y los adolescentes.

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Así lo informó el titular de la dependencia, Candelario Pacheco Pacheco, quien señaló que desde su llegada fue notificado de ambos casos y estableció comunicación directa con los directores de las instituciones para darles seguimiento.

En el caso del Cecytec, donde alumnos denunciaron presuntos malos tratos y acoso por parte de un docente, indicó que se mantiene abierto un canal de diálogo para atender las inquietudes de los estudiantes de manera institucional.

“Cada maestro tiene su propia forma de evaluar y desarrollar su carga académica, pero ayer mismo se estableció ese diálogo para poder atender la situación que se está dando”, señaló.

El funcionario agregó que el director general del Cecytec, Víctor Hernández Ponce, mantiene un monitoreo permanente para informar a la Seduc sobre los avances y las medidas implementadas para garantizar la estabilidad del plantel.

Respecto al Cobacam de Calkiní, explicó que se activaron protocolos de seguridad tras la circulación de amenazas sobre un supuesto tiroteo. Confirmó que la Seduc fue informada de inmediato y que se actuó conforme a los procedimientos establecidos, con intervención de corporaciones de seguridad, incluida la Guardia Nacional, para proteger a la comunidad escolar y descartar riesgos.

Por ello, hizo un llamado a madres y padres de familia a mantenerse atentos al comportamiento de sus hijos, supervisar el contenido que publican en redes sociales y detectar oportunamente posibles señales de afectaciones emocionales.

“Si notan alguna situación que les preocupe, es importante acercarse a la escuela. Tanto el sector salud como el educativo contamos con herramientas para apoyar a las y los alumnos”, expresó.