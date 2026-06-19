Hundimientos y accidentes complican obras hidráulicas en Campeche

Tras la culminación de la nueva red de tubería en la avenida José López Portillo por parte del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC), familias de la colonia Ampliación Miguel Hidalgo reportan escasez de agua.

“De por sí no nos llegaba el agua, problemática que la alcaldesa Biby Rabelo de la Torre nunca nos resolvió, y ahora de plano no nos llega en las partes altas de la colonia, como en las calles Vicente Guerrero y Francisco Márquez, a tal grado que se nos azolvó la tubería”, manifestó María Georgina Dzib.

La infraestructura hidráulica aún no ha sido concluida: faltan sistemas de bombeo, válvulas de presión y la repavimentación de tramos donde se registraron hundimientos presuntamente por material de baja calidad.

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Estas afectaciones han provocado accidentes viales, con al menos 16 vehículos caídos en hundimientos e incluso el volcamiento de un tráiler con remolque.

Mientras el Ayuntamiento de Campeche no corrige las fallas, familias de Miguel Hidalgo, Ignacio Zaragoza y Samulá temen que se agrave la escasez de agua.

Vecinos como Claudia Minaya señalaron que, sin información oficial, deben ingeniárselas para acarrear agua en cubetas desde las partes bajas de la colonia, donde aún llega el suministro.

Además, vecinos y comerciantes se quejan por el polvo y la falta de estacionamiento en zonas donde la Comuna campechana no ha concluido la repavimentación, como el parque del Niño Olvidado y la intersección de López Portillo con Pedro Moreno, frente a las Fiscalías General de la República y del Estado.

“Seguimos reportando bajas ventas en los negocios de comida y verdura, porque la gente ve el polvo y la doble circulación de carriles, una afectación que ya se prolongó, cuando la obra debió terminar hace un mes”, comentó Elías Madero.