“Solo salí un momento": Herrero pierde todo su taller tras voraz incendio en Ciudad del Carmen

Un voraz incendio consumió por completo un taller de herrería ubicado en la colonia La Rivera, generando una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades durante la tarde de este jueves. A pesar de los esfuerzos realizados por los equipos de rescate, las llamas arrasaron con todo a su paso, dejando pérdidas materiales considerables para el propietario.

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Los hechos se registraron en un inmueble situado sobre la calle Río Candelaria, entre las calles Ópalo y Diamantina, luego de que vecinos reportaran al número de emergencias un fuerte incendio que aparentemente se desarrollaba en una vivienda.

Al lugar acudieron elementos del Grupo de Bomberos Tácticos, personal de Protección Civil y agentes de la Policía Estatal, quienes al arribar confirmaron que el siniestro provenía de un taller de herrería que ya se encontraba envuelto en llamas.

De acuerdo con los primeros reportes, la conflagración pudo haberse originado a consecuencia de un posible cortocircuito, aunque serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar las causas exactas del incidente mediante los peritajes correspondientes.

Bomberos, Protección Civil y Policía Estatal atendieron la emergencia. / Israel Lozano

Los cuerpos de emergencia iniciaron de inmediato las labores de combate al fuego, concentrando sus esfuerzos en evitar que las llamas alcanzaran viviendas contiguas y provocaran una tragedia mayor. Tras varios minutos de trabajo, lograron controlar y sofocar el incendio sin que se reportaran personas lesionadas.

José Manuel, propietario del taller, relató que momentos antes había salido del lugar para acudir a realizar un presupuesto de trabajo y, al regresar, encontró su negocio prácticamente reducido a cenizas.

“Solo salí un momento para dar un presupuesto y cuando regresé ya estaba todo quemándose”, comentó con evidente consternación al observar los daños ocasionados por el fuego.

Finalmente, las autoridades realizaron las inspecciones de seguridad correspondientes para descartar riesgos adicionales en la zona, mientras que el afectado comenzó a evaluar las pérdidas derivadas del siniestro, las cuales fueron consideradas totales.

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JGH