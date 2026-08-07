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Campeche

Conductores denuncian peligro en vado de Champotón

La acumulación de agua pluvial en el vado de la avenida Concordia en Champotón afecta la movilidad y genera riesgos para conductores, quienes denuncian accidentes recurrentes.

Por Jorge May

7 de ago de 2026

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Conductores denuncian peligro en vado de Champotón
Conductores denuncian peligro en vado de Champotón

La acumulación de agua pluvial en un desnivel o vado por la avenida Concordia, en Champotón, se ha convertido en un problema para la movilidad durante la temporada de lluvias.

Lo anterior se corroboró durante un recorrido por esta avenida, en el que también se visitaron otros sectores que presentan encharcamientos consecuencia de las precipitaciones.

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De acuerdo con los datos recabados, dicho desnivel o vado por la avenida Concordia funciona como paso de agua natural. No obstante, la situación se agrava debido a la falta de un sistema de desfogue, lo que provoca que el agua se estanque por varias horas.

Ante estas condiciones, algunos conductores optan por frenar y retornar por el temor de sufrir algún accidente o dañar sus vehículos. Incluso, durante las lluvias del jueves la placa de un vehículo se extravió al cruzar por este desnivel.

Darwin Méndez comentó que dicho vado siempre ha significado un riesgo para los conductores, situación que se agrava en temporada de lluvia. “Desde hace muchos años, siempre ha habido registro de accidentes, también vehículos averiados por las aguas pluviales acumuladas”, concluyó.

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