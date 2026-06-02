Clima en Campeche 3 de junio: Vaguada y Onda Tropical 4 dejarán más lluvias en el estado

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó para este miércoles 3 de junio de 2026 un día de lluvias fuertes y chubascos en gran parte del estado de Campeche, derivado de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el Golfo de México, en interacción con la onda tropical número 4.

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Según el pronóstico, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 25 a 50 mm, especialmente en la zona suroeste del estado, aunque las precipitaciones podrían extenderse a otras regiones. Estas lluvias vendrán acompañadas de descargas eléctricas, posibles rachas de viento y caída de granizo en algunas zonas.

Condiciones esperadas para este miércoles

Lluvias: Fuertes a muy fuertes, con mayor intensidad en el suroeste del estado. Existe riesgo de encharcamientos, inundaciones en zonas bajas y aumento en los niveles de ríos y arroyos.

Fuertes a muy fuertes, con mayor intensidad en el suroeste del estado. Existe riesgo de encharcamientos, inundaciones en zonas bajas y aumento en los niveles de ríos y arroyos. Viento: Rachas de 30 a 50 km/h en gran parte del territorio campechano.

Rachas de 30 a 50 km/h en gran parte del territorio campechano. Temperaturas: Ambiente caluroso con máximas entre 35 y 40 °C durante la tarde.

Ambiente caluroso con máximas entre 35 y 40 °C durante la tarde. Oleaje: En la costa se prevé oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura.

Las autoridades de Protección Civil recomendaron a la población tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas fuertes, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones. Se sugiere evitar circular por calles con historial de encharcamientos y no cruzar arroyos o cuerpos de agua en movimiento.

Asimismo, se pide asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como anuncios, macetas o estructuras ligeras, y mantener precaución con descargas eléctricas durante las tormentas.

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