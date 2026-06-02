Síguenos

Última hora

Yucatán

Así operaba el “Huamúchil” desde Mérida, relacionado con extorsiones, drogas y asesinatos en Quintana Roo

Campeche

Clima en Campeche 3 de junio: Vaguada y Onda Tropical 4 dejarán más lluvias en el estado

La onda tropical 4 y una vaguada mantendrán lluvias fuertes en Campeche este 3 de junio. Se prevén tormentas eléctricas, vientos de hasta 50 km/h y riesgo de inundaciones.

Jesús García

Por Jesús García

2 de jun de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Conagua alerta por lluvias fuertes, granizo y vientos de hasta 50 km/h en Campeche
Conagua alerta por lluvias fuertes, granizo y vientos de hasta 50 km/h en Campeche / Lucio Blanco

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó para este miércoles 3 de junio de 2026 un día de lluvias fuertes y chubascos en gran parte del estado de Campeche, derivado de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el Golfo de México, en interacción con la onda tropical número 4.

Varias colonias de Campeche se quedarán sin agua este miércoles por obras hidráulicas

Noticia Destacada

¡Tome precauciones! Suspenderán el servicio de agua este 3 de junio en varias colonias de Campeche

Según el pronóstico, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 25 a 50 mm, especialmente en la zona suroeste del estado, aunque las precipitaciones podrían extenderse a otras regiones. Estas lluvias vendrán acompañadas de descargas eléctricas, posibles rachas de viento y caída de granizo en algunas zonas.

Condiciones esperadas para este miércoles

  • Lluvias: Fuertes a muy fuertes, con mayor intensidad en el suroeste del estado. Existe riesgo de encharcamientos, inundaciones en zonas bajas y aumento en los niveles de ríos y arroyos.
  • Viento: Rachas de 30 a 50 km/h en gran parte del territorio campechano.
  • Temperaturas: Ambiente caluroso con máximas entre 35 y 40 °C durante la tarde.
  • Oleaje: En la costa se prevé oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura.

Las autoridades de Protección Civil recomendaron a la población tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas fuertes, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones. Se sugiere evitar circular por calles con historial de encharcamientos y no cruzar arroyos o cuerpos de agua en movimiento.

Asimismo, se pide asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como anuncios, macetas o estructuras ligeras, y mantener precaución con descargas eléctricas durante las tormentas.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

Te puede interesar