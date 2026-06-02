“Ni en casa estamos seguros”: Ejecución de abogado y agresión a funcionario preocupa en Carmen

La ejecución del abogado Edgar Palma y la más reciente agresión contra el oficial del Registro Civil, José Julián Zavala Martínez, generan incertidumbre entre la población al considerar que ni siquiera los hogares representan actualmente una garantía de seguridad para los ciudadanos, afirmó el presidente de Contraloría Ciudadana A.C., Javier del Carmen Bello Ávila, quien expresó su preocupación por los recientes hechos violentos registrados en Ciudad del Carmen.

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“Una cosa es que ocurra un hecho delictivo en la vía pública y otra muy distinta que entren a una propiedad privada con la intención de agredir a una persona; aunque ambos son altamente alarmantes, genera preocupación porque la ciudadanía comienza a preguntarse qué está pasando y hasta dónde puede llegar esta situación”, manifestó el activista.

Bello Ávila consideró que los recientes hechos de violencia han provocado inquietud no solamente entre la población local, sino también entre empresarios e inversionistas que observan el comportamiento de la seguridad en la región. En ese sentido, hizo referencia a la reciente visita del cónsul general de Estados Unidos para la Península de Yucatán, durante la cual representantes del sector empresarial abordaron temas relacionados con la seguridad y el clima de inversión en el sureste mexicano.

El presidente de Contraloría Ciudadana sostuvo que los acontecimientos registrados en las últimas semanas han generado una percepción de riesgo que podría impactar la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros interesados en desarrollar proyectos en Ciudad del Carmen. Asimismo, señaló que es necesario reconocer la problemática y fortalecer las estrategias de prevención y combate a la delincuencia para evitar que la situación continúe deteriorándose.

“Los ciudadanos tienen derecho a vivir con tranquilidad y a sentirse seguros en sus hogares. Es importante que las autoridades investiguen estos hechos y garanticen resultados que devuelvan la confianza a la población”, expresó.

Bello Ávila también consideró que la participación ciudadana es fundamental para exigir mejores condiciones de seguridad y contribuir al fortalecimiento de las instituciones encargadas de la procuración de justicia. Finalmente, lamentó que continúen registrándose hechos violentos que generan preocupación entre los habitantes de Carmen y reiteró el llamado a las autoridades para reforzar las acciones de seguridad y esclarecer los casos que han impactado a la opinión pública en los últimos meses.

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JGH