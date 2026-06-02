¡Tome precauciones! Suspenderán el servicio de agua este 3 de junio en varias colonias de Campeche

La Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Campeche informó que este miércoles 3 de junio de 2026 se realizarán las últimas interconexiones de la nueva tubería de agua potable en la Avenida López Portillo, lo que provocará la suspensión temporal del servicio durante todo el día en varias colonias de la capital.

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De acuerdo con el aviso, la afectación comprende el tramo desde la glorieta del “Queso de Bola” hasta la Universidad, incluyendo las colonias Samulá, Kanisté, Miguel Hidalgo, Zaragoza, Sascalum y otras aledañas.

Los trabajos iniciarán desde temprana hora y los equipos de bombeo arrancarán en la madrugada del jueves para que el servicio quede restablecido progresivamente durante la mañana de ese día, ya operando con la nueva red de agua potable.

La Dirección de Obras Públicas señaló que la circulación vehicular en la zona se mantendrá sin cambios respecto a las últimas dos semanas, por lo que pidió a los automovilistas extremar precauciones al circular por el área.

Una vez concluidas estas interconexiones, la nueva línea quedará totalmente funcional. Posteriormente, continuarán los trabajos de relleno y pavimentación en la avenida, los cuales se espera concluir en las próximas semanas, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan.

Las autoridades pidieron comprensión a la población ante estas molestias temporales, argumentando que forman parte de los esfuerzos para modernizar y mejorar la infraestructura hidráulica de la ciudad.

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JGH