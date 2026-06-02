De película: Traileros intentan embestir una patrulla y terminan detenidos tras persecución en Carmen

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad se registró la tarde de este martes en la colonia Limonar, luego de una persecución que culminó con la detención de dos jóvenes que viajaban a bordo de un tractocamión y que presuntamente protagonizaron diversas maniobras de riesgo sobre la carretera Carmen–Puerto Real.

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Los hechos concluyeron sobre la avenida 10 de Julio por calle 36, frente a la subestación de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, donde elementos de la Policía Estatal y Municipal lograron interceptar un tractocamión de la marca Volvo, color blanco, con placas de circulación 12-BG-9W del servicio de carga.

De acuerdo con los primeros reportes, los ahora detenidos habrían sido señalados por conductores de realizar maniobras peligrosas mientras transitaban sobre la carretera federal Carmen–Puerto Real. Testigos indicaron que el operador de la pesada unidad presuntamente obligó a un vehículo particular a salir de su trayectoria, poniendo en riesgo la integridad de sus ocupantes.

La situación escaló cuando, durante el seguimiento de las autoridades, el conductor del tractocamión habría intentado impactar una patrulla de la Policía Estatal identificada con el número económico 0775, aparentemente con la intención de evitar ser detenido y continuar su marcha.

Tras varios minutos de seguimiento, las corporaciones lograron cerrarle el paso a la unidad en la colonia Limonar. Una vez asegurado el tractocamión, los agentes procedieron a la detención de dos jóvenes que viajaban en la cabina, quienes presuntamente mostraron una actitud agresiva durante la intervención policial. De manera extraoficial se informó que ambos podrían encontrarse bajo los efectos de alguna sustancia, situación que deberá ser determinada mediante las evaluaciones correspondientes.

Los detenidos fueron trasladados ante la Fiscalía para su certificación médica y el inicio de las investigaciones que permitan determinar su situación jurídica y deslindar responsabilidades por los hechos que se les atribuyen.

En tanto, el tractocamión quedó asegurado y fue remitido al corralón municipal como parte de las diligencias ministeriales. Las autoridades continúan recabando información y testimonios para esclarecer lo ocurrido y determinar las posibles sanciones correspondientes.

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JGH