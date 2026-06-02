Justicia para Hanna: Condenan a 55 años de prisión a su madre y padrastro por feminicidio en Campeche

Finalmente, tras cuatro años desde que comenzaron las investigaciones en contra de Ángel N y Roxana N por el feminicidio de la menor de siete años identificada como Hanna G C D, la Fiscalía General del Estado de Campeche, FGECAM, confirmó este martes la imposición de la sentencia por 55 años de prisión a cada uno de los acusados.

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Durante las investigaciones y en trabajo coordinado entre la Vicefiscalía de Control Judicial y la Vicefiscalía para la Atención de Delitos de Alto Impacto, se estableció que dicha condena será efectiva de manera inmediata para ambos individuos, quienes permanecen internos en el Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén, donde cumplirán la pena impuesta.

El pasado mes de marzo de este año, luego de un juicio que duró más de cinco meses tras su inicio en noviembre de 2025, finalmente se les encontró culpables a Roxana N y Ángel N, madre y padrastro de la menor, por su feminicidio registrado en el mes de julio del año 2022.

En su momento, los ahora sentenciados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, sitio donde se realizaron las diligencias correspondientes para la investigación del caso para que, posteriormente, fueran presentados ante el Juez de Control del Primer Distrito Judicial, quien dio inicio al proceso de ambos, siendo el mismo que concluyó con la emisión de la sentencia condenatoria.

Antecedentes

A mediados del mes de febrero de 2022, los hoy sentenciados iniciaron una relación sentimental y se mudaron a la colonia Polvorín de la capital del Estado, donde llevaron a vivir consigo a la niña, quien era hija biológica de Roxana N.

De acuerdo con la FGECAM, entre los meses de marzo y julio de 2022, la pequeña de 7 años fue víctima de violencia cíclica ejercida por su madre y su padrastro, maltrato por el cual comenzó a sufrir las consecuencias de dichas lesiones hasta que fue requerido llevarla de manera urgente al hospital, donde los médicos se percataron de los múltiples daños en su cuerpo, esto además de que se encontraba en un estado de desnutrición aguda.

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JGH