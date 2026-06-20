Pobladores de Nuevo Progreso bloquean carretera federal por prolongado apagón; circulación fue reabierta tras diálogo con autoridades

Habitantes de la comunidad de Nuevo Progreso bloquearon durante varias horas la carretera federal en ambos sentidos como medida de protesta ante la falta de energía eléctrica que afectó a la población desde aproximadamente la 1:00 de la madrugada.

El cierre total de la vía se prolongó por más de dos horas, provocando largas filas de vehículos, retrasos en el transporte de carga y afectaciones a cientos de automovilistas que transitaban por esta importante ruta de comunicación.

Los manifestantes exigían una pronta intervención de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para restablecer el servicio y esclarecer las causas de la interrupción.

De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales, el apagón podría estar relacionado con el presunto robo de cableado eléctrico ocurrido durante la madrugada en la zona.

Sin embargo, hasta el momento, la CFE no ha emitido información oficial que confirme o descarte dicha versión, situación que generó incertidumbre entre los habitantes.

La falta de información sobre el origen de la falla incrementó el descontento de la población, que decidió mantener el bloqueo como medida de presión para obtener una respuesta inmediata de las autoridades competentes.

Tras varias horas de negociación, representantes de la CFE y autoridades gubernamentales lograron establecer un diálogo con los inconformes, alcanzando acuerdos que permitieron la reapertura paulatina de la circulación y la liberación de la carretera federal.

Aunque el tránsito comenzó a normalizarse, el incidente dejó en evidencia la molestia de los habitantes por la falta de energía eléctrica y las afectaciones que este tipo de interrupciones ocasionan tanto a las familias como a las actividades económicas de la región.

Cabe destacar que los bloqueos en vías federales no sólo impactan a los residentes locales, sino también a transportistas, empresas de logística y comerciantes que diariamente utilizan esta carretera para el traslado de mercancías hacia distintos puntos del país. Los retrasos derivados de estas protestas generan pérdidas económicas considerables y afectan la cadena de suministro de diversos sectores productivos.