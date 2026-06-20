¿Quién juega hoy en el Mundial 2026? Partidos de este 21 de junio, horarios y dónde ver en vivo

España, Bélgica y Uruguay vuelven a la actividad este domingo 21 de junio en una jornada clave para los Grupos G y H del Mundial 2026. La Roja busca reaccionar tras su sorpresivo empate ante Cabo Verde, mientras que Bélgica e Irán disputan un duelo que puede comenzar a definir la clasificación.
La fase de grupos del Mundial 2026 continúa este domingo con cuatro partidos que prometen emociones y que podrían aclarar el panorama rumbo a los dieciseisavos de final.
España intentará conseguir su primera victoria del torneo cuando enfrente a Arabia Saudita, mientras que Bélgica e Irán protagonizarán uno de los encuentros más parejos de la jornada. Además, Uruguay buscará imponer su jerarquía frente a la revelación Cabo Verde y Egipto tratará de acercarse a una clasificación histórica ante Nueva Zelanda.
¿Qué partidos del Mundial hay hoy 21 de junio?
España vs Arabia Saudita
- Horario: 10:00 horas
- Grupo H
- Transmisión: Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX
Bélgica vs Irán
- Horario: 13:00 horas
- Grupo G
- Transmisión: ViX Premium
Uruguay vs Cabo Verde
- Horario: 16:00 horas
- Grupo H
- Transmisión: ViX Premium
Nueva Zelanda vs Egipto
- Horario: 19:00 horas
- Grupo G
- Transmisión: ViX Premium
Horarios para Mérida, Campeche y Quintana Roo
España vs Arabia Saudita
- Mérida: 10:00 horas
- Campeche: 10:00 horas
- Quintana Roo: 11:00 horas
Bélgica vs Irán
- Mérida: 13:00 horas
- Campeche: 13:00 horas
- Quintana Roo: 14:00 horas
Uruguay vs Cabo Verde
- Mérida: 16:00 horas
- Campeche: 16:00 horas
- Quintana Roo: 17:00 horas
Nueva Zelanda vs Egipto
- Mérida: 19:00 horas
- Campeche: 19:00 horas
- Quintana Roo: 20:00 horas
¿Qué partido pasa por TV abierta?
El único encuentro que podrá verse de forma gratuita por televisión abierta este domingo será:
España vs Arabia Saudita
- Azteca 7
- Canal 5
- TUDN
- ViX
Los otros tres compromisos estarán disponibles exclusivamente mediante ViX Premium.
España, obligada a reaccionar
Luego de empatar sin goles frente a Cabo Verde en su debut, España necesita una victoria para no complicar su permanencia en el Grupo H. Del otro lado estará Arabia Saudita, que sorprendió en la primera jornada al rescatar un empate ante Uruguay.
Por su parte, Bélgica e Irán llegan igualados en puntos tras sus respectivos empates en la fecha inaugural, por lo que el ganador dará un paso importante hacia la siguiente ronda.
Uruguay tampoco tiene margen para el error y buscará sumar tres puntos frente a Cabo Verde, una de las selecciones revelación del torneo. La jornada cerrará con el choque entre Nueva Zelanda y Egipto, dos equipos que mantienen intactas sus aspiraciones de clasificación.
Agenda completa del Mundial 2026 para hoy 21 de junio
- 10:00 horas | España vs Arabia Saudita
- 13:00 horas | Bélgica vs Irán
- 16:00 horas | Uruguay vs Cabo Verde
- 19:00 horas | Nueva Zelanda vs Egipto
Con varios grupos todavía muy cerrados y favoritos obligados a sumar, la actividad de este domingo promete ser una de las más atractivas de la primera fase de la Copa del Mundo 2026.