Pobladores de Nuevo Progreso bloquean carretera federal por falta de energía eléctrica

Habitantes de la comunidad de Nuevo Progreso mantienen bloqueada la carretera federal en ambos sentidos como medida de protesta ante la falta de energía eléctrica que afecta a la población desde la 1:00 de la madrugada.

El cierre total de la vía ya supera las dos horas, generando largas filas de vehículos y afectaciones a cientos de automovilistas que transitan por la zona.

Los inconformes exigen una pronta respuesta de las autoridades y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para restablecer el servicio lo antes posible.

Hasta el momento, la circulación permanece completamente suspendida y no se ha informado una hora estimada para la reapertura de la carretera.