Camión urbano circulaba en sentido contrario y termina involucrado en choque con camioneta en la colonia Revolución

Un accidente de tránsito entre un camión del transporte público y una camioneta particular dejó cuantiosos daños materiales la tarde de este sábado en calles de la colonia Revolución. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron en la intersección de la calle 57 con Privada 14, a un costado de la cancha deportiva de la colonia Revolución, donde se vieron involucrados un camión urbano Mercedes-Benz de la ruta Zoológico, con placas A-19024-B del estado de Campeche, y una camioneta Fiat con matrícula DHW-275-C.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el operador del camión decidió ingresar a la calle 57 en sentido contrario para evitar el congestionamiento vehicular que se registraba sobre la calle 55. Sin embargo, al avanzar por esa vialidad, el conductor no imaginó que de la Privada 14 saldría una camioneta particular.

La falta de visibilidad y la maniobra irregular provocaron que la camioneta impactara el costado izquierdo de la unidad de transporte público, causando daños considerables en ambos vehículos.

Tras el percance, las unidades quedaron obstruyendo parcialmente la circulación, generando afectaciones al tránsito en la zona. Minutos después arribaron ajustadores de las compañías aseguradoras para evaluar los daños y llevar a cabo las diligencias correspondientes.

A pesar de lo aparatoso del choque, ninguno de los ocupantes resultó lesionado. Los pasajeros que viajaban a bordo del camión urbano tuvieron que descender y abordar otra unidad para continuar su trayecto.

Finalmente, los involucrados lograron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños materiales, permitiendo que los vehículos fueran retirados y la circulación restablecida.