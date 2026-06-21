Conagua refuerza monitoreo en ríos Candelaria y Caribe

Los ríos Candelaria y Caribe se mantienen bajo constante monitoreo como parte de las acciones permanentes para garantizar el cuidado y aprovechamiento sustentable del agua, según dio a conocer la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Campeche, para lo cual se llevan a cabo jornadas de monitoreo y capacitación técnica del personal involucrado.

Tratamiento de la información

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Los trabajos incluyen realizar mediciones y toma de muestras para analizar diversos parámetros de calidad del agua. De manera simultánea, el personal de la dependencia recibió formación especializada con el objetivo de fortalecer sus capacidades técnicas en materia de vigilancia hídrica.

La información obtenida permitirá generar diagnósticos más precisos sobre el estado de ambos cuerpos de agua. Estos datos servirán como base para la toma de decisiones orientadas a la protección y conservación de los recursos hídricos en la entidad.

Es necesario mencionar que la Conagua mantiene programas de monitoreo periódico en las principales cuencas del Estado para detectar oportunamente variaciones en la calidad del agua y prevenir afectaciones a los ecosistemas y a la población que depende de estos afluentes, evitando complicaciones.