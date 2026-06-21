Percance vehicular en Isla de Tris deja daños materiales y caos vehicular

Daños materiales de consideración y afectaciones momentáneas al tránsito vehicular fue el saldo de un percance registrado la noche de este sábado sobre la avenida Isla de Tris, frente al Aeropuerto y helipuerto de la colonia Aeropuerto.

De acuerdo con los primeros reportes, en el accidente estuvieron involucrados una camioneta JAC color blanco con placas DHR-145-B del estado de Campeche y un automóvil Nissan Versa blanco con matrícula DHM-922-B de la misma entidad.

Noticia Destacada Pavimento mojado provoca derrape de motociclista y su hijo en la colonia San Nicolás de Ciudad del Carmen

Según la información recabada, ambos vehículos circulaban en el mismo sentido sobre la avenida Isla de Tris. El Nissan Versa avanzaba sobre el carril izquierdo, mientras que la camioneta JAC lo hacía sobre el carril derecho. Presuntamente, los conductores intentaron cambiar de carril al mismo tiempo, lo que provocó una colisión lateral entre ambas unidades.

Tras el impacto, los vehículos quedaron detenidos ocupando parcialmente dos carriles de circulación, generando afectaciones al flujo vehicular en una de las vialidades más transitadas de la ciudad.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia. Al sitio acudieron ajustadores de aseguradoras para abanderar la zona y evitar otro incidente mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Los involucrados permanecieron en el lugar a la espera de la llegada de peritos de Tránsito, quienes serían los encargados de realizar el peritaje y determinar las responsabilidades legales del accidente.