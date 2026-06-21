Pavimento mojado provoca derrape de motociclista y su hijo en la colonia San Nicolás de Ciudad del Carmen

Un hombre y su pequeño hijo resultaron con golpes y raspones menores luego de sufrir un derrape mientras se desplazaban en motocicleta por calles de la colonia San Nicolás, la noche de este sábado. Ambos fueron atendidos en el lugar por paramédicos del grupo Acses, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Gardenia esquina con Azucena, donde el motociclista circulaba acompañado de su hijo a bordo de una motocicleta Italika 125Z color negro con gris y placas 16GYP2 del estado de Campeche. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor se dirigía a realizar la entrega de un pedido cuando perdió el control de la unidad.

Presuntamente, el pavimento mojado provocó que los neumáticos derraparan sobre el asfalto, ocasionando que ambos ocupantes cayeran violentamente al suelo. Testigos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia al observar que entre los involucrados se encontraba un menor de edad.

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Minutos después arribaron paramédicos del grupo Acses, quienes brindaron atención prehospitalaria tanto al conductor como al menor. Tras la valoración médica se determinó que ninguno presentaba lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un centro médico.

Al sitio también acudieron agentes de la Policía Municipal para tomar conocimiento de lo ocurrido y verificar las condiciones del incidente. Al confirmarse que no hubo otro vehículo involucrado, los oficiales únicamente recabaron datos para su reporte y posteriormente se retiraron.

La motocicleta fue levantada del pavimento y retirada por un conocido del conductor para evitar que fuera enviada al corralón. Finalmente, el lesionado y su hijo abandonaron el lugar acompañados por familiares a bordo de un vehículo particular.

Las autoridades reiteraron el llamado a los motociclistas a extremar precauciones al circular en condiciones de pavimento mojado.