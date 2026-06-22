Malos olores y basura generan inconformidad en mercado de Champotón

Algunos usuarios, incluyendo locatarios del mercado, externaron su malestar por la falta de higiene del inmueble, principalmente por malos olores que, aseguran, se intensifican en temporada de lluvias.

De acuerdo con los datos recabados y tras un recorrido por el lugar, el problema se origina cuando las alcantarillas y el cárcamo se saturan, provocando el desbordamiento residual y la propagación de malos olores.

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Claudia Chi, usuaria, comentó que el mercado luce sucio ante la falta de personal de limpieza y afirmó que los malos olores ocurren cuando se rebosan las alcantarillas. “Le hacen falta muchas cosas al mercado. Está sucio, repleto de basura. De hecho nunca veo barrenderos. Las aguas negras permanecen en las alcantarillas y cuando llueve se rebosan, generando malos olores”, destacó.

David Correa, empleado de un puesto, señaló que los olores no son permanentes, sólo se sienten cuando se rebosa el cárcamo en temporada de lluvia. También hay mucha presencia de moscas. “Hay momentos en los que los malos olores son notables; sobre todo, cuando llueve. El cárcamo está en la entrada y cuando se llena, las aguas corren inclusive sobre la carretera del malecón”.

Mientras que Gerardo Aguilar lamentó las condiciones del lugar, destacando que el mercado está insalubre ante la nula acción de la administración. “A las seis de la mañana encuentras los pasillos del mercado sucios. Los baños igual están sucios. No hay desazolve, y eso genera malos olores”, concluyó.