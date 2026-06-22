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José “N” declarado culpable por homicidio calificado en Champotón

El Tribunal de Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial declaró culpable a José “N” por el homicidio calificado de M.C.E., ocurrido en el mercado municipal de Champotón en marzo de 2025.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

22 de jun de 2026

1 min

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Ministerio Público acredita responsabilidad en homicidio de M.C.E.
Ministerio Público acredita responsabilidad en homicidio de M.C.E.

José “N” fue declarado culpable por el delito de homicidio calificado, luego de que el Tribunal de Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial emitiera fallo condenatorio en su contra al acreditarse su responsabilidad en la muerte de M.C.E., ocurrida en el municipio de Champotón.

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Los hechos ocurrieron el 23 de marzo de 2025 en el mercado municipal de Champotón, donde M.C.E. sufrió lesiones que posteriormente le causaron la muerte. Durante el juicio oral, el Ministerio Público presentó pruebas testimoniales y periciales que permitieron demostrar la participación del acusado en el crimen.

Tras concluir el desahogo de pruebas y los alegatos de clausura, el Tribunal emitió el fallo condenatorio. Asimismo, fue programada una audiencia para el desahogo de pruebas relacionadas con la reparación del daño, mientras se espera que en fecha próxima se determine la sentencia definitiva.

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