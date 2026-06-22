Maestras y padres denuncian inseguridad en preescolar de Champotón

Un grupo de maestras y padres de familia del preescolar Mariposa de Papel, ubicado en la localidad de San José Carpizo II, expresaron su preocupación ante la presencia de un sujeto peligroso que ha estado atentando contra la tranquilidad del poblado.

Por ello, la mañana de este lunes, se presentaron en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (Fgecam) con sede en Champotón, con la finalidad de solicitar medidas de seguridad y una posible orden de restricción contra dicho individuo.

Sin embargo, al salir del Ministerio Público (MP) de Champotón, señalaron que les informaron que no era posible proceder con la solicitud, ya que para ello debe existir un antecedente delictivo que la sustente.

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“Venimos con los padres de familia, para que nos apoyen con una orden de restricción y con seguridad, ya que en días anteriores un integrante de la comunidad fue agredido”, comentó una maestra.

Comentó que, supuestamente, el presunto agresor se ha escondido dentro del plantel, lo que ha activado las alertas entre los padres de familia, quienes temen por la seguridad de sus hijos.

Respecto al tema de seguridad, mencionaron que las autoridades ministeriales los mandaron a la Comandancia Municipal de Champotón, donde van a entregar un oficio solicitando patrullaje en el pueblo. “Nos mandaron a la Policía, no nos firmaron ningún oficio. Dicen que tiene que pasar algo grave para que pueda acudir la Fiscalía”, concluyeron.