Hallan cuerpo sin vida en muelle de Lerma

La Fiscalía General del Estado (FGECAM) mantiene las investigaciones en torno al hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre que fue encontrado flotando a un costado del muelle de la Administración Portuaria Integral (API) en el poblado de Lerma.

Tras las diligencias correspondientes y la práctica de la necropsia de ley, se determinó que el fallecimiento fue consecuencia de un accidente.

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El cuerpo fue localizado en la zona de embarcaderos por empleados de seguridad, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Estatal y personal de la Secretaría de Marina, quienes realizaron las maniobras necesarias para recuperar el cadáver del mar y ponerlo a disposición del Servicio Médico Forense para los estudios periciales.

Posteriormente, los familiares acudieron a reclamar los restos para los trámites funerarios correspondientes. Ante esto, las autoridades ministeriales continúan integrando la carpeta de investigación, aunque los resultados forenses descartan que la muerte haya sido provocada por una agresión, estableciendo como causa un hecho accidental.