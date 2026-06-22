Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Tragedia en carretera Punta Sam: atropellan a una pareja; mujer pierde la vida

Campeche / Sucesos

Hallan cuerpo sin vida en muelle de Lerma

La Fiscalía General del Estado investiga el hallazgo de un cuerpo flotando en el muelle de Lerma, aunque la necropsia determinó que se trató de un accidente.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

22 de jun de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Movilización de autoridades por hallazgo de cadáver en Lerma
Movilización de autoridades por hallazgo de cadáver en Lerma

La Fiscalía General del Estado (FGECAM) mantiene las investigaciones en torno al hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre que fue encontrado flotando a un costado del muelle de la Administración Portuaria Integral (API) en el poblado de Lerma.

Tras las diligencias correspondientes y la práctica de la necropsia de ley, se determinó que el fallecimiento fue consecuencia de un accidente.

Control biológico: alternativa sustentable para la agricultura en Campeche

Noticia Destacada

Campeche será sede del 48 Congreso Nacional de Control Biológico

El cuerpo fue localizado en la zona de embarcaderos por empleados de seguridad, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Estatal y personal de la Secretaría de Marina, quienes realizaron las maniobras necesarias para recuperar el cadáver del mar y ponerlo a disposición del Servicio Médico Forense para los estudios periciales.

Posteriormente, los familiares acudieron a reclamar los restos para los trámites funerarios correspondientes. Ante esto, las autoridades ministeriales continúan integrando la carpeta de investigación, aunque los resultados forenses descartan que la muerte haya sido provocada por una agresión, estableciendo como causa un hecho accidental.

Te puede interesar