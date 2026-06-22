Vecinos denuncian drenaje expuesto en colonia Laureles de Champotón

Un drenaje expuesto representa un peligro para la vialidad en el cruce de la calle 41 con 14 en la colonia Laureles de Champotón.

Tras un recorrido, algunos vecinos fueron abordados para conocer su opinión y exigir que las autoridades tomen cartas en el asunto.

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Imelda Guzmán comentó que el problema se agrava cuando la calle se inunda, dado que se pierde la visibilidad. Asimismo, señaló que el drenaje pluvial no ha recibido mantenimiento: “Muchos se han caído. Yo creo que los trabajos no son de calidad. Por eso a cada rato se forma este hueco”, destacó.

Otros, como Abraham Torres, comentaron que, en efecto, la arteria se estanca de agua cuando llueve, y externó que sólo le hacen remedios temporales las autoridades. También pidió trabajos de desazolve para que se drenen las descargas pluviales. “Se han accidentado allá. Han derrapado las motos. Otros se han ido al hueco”, concluyó.