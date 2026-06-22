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Movilización policiaca en colonia de Ciudad del Carmen por presuntas detonaciones

Una movilización policiaca se registró en la colonia 23 de Julio tras el reporte de presuntas detonaciones, aunque las autoridades no encontraron evidencias ni personas lesionadas.

Por Israel Lozano

22 de jun de 2026

2 min

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Vecinos alertan sobre supuestos disparos en calles Los Pinos y Ébano
Vecinos alertan sobre supuestos disparos en calles Los Pinos y Ébano

Una intensa movilización de elementos de la Policía Estatal Preventiva y personal de la Dirección de Seguridad Pública se registró durante la mañana de este lunes en diversos sectores de la colonia 23 de Julio, tras el reporte de presuntas detonaciones de arma de fuego que habrían sido realizadas contra una persona y una vivienda.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el operativo inició sobre la calle Los Pinos por calle Ébano, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre supuestos disparos ocurridos en la zona, situación que generó preocupación entre los habitantes y una rápida respuesta de las corporaciones de seguridad.

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Al arribar al sitio, los agentes implementaron un amplio recorrido de vigilancia e inspección en calles aledañas con el objetivo de localizar indicios relacionados con el reporte, así como posibles personas lesionadas o involucradas en los hechos.

Sin embargo, tras varios minutos de búsqueda y verificación, los elementos policiacos no lograron encontrar evidencia que confirmara la versión de las detonaciones. Durante las labores de patrullaje, las autoridades también revisaron un vehículo Nissan rojo que circulaba de manera inusual por el sector, aunque la inspección no arrojó resultados relevantes.

Ante la falta de indicios balísticos, daños a inmuebles o personas heridas, las corporaciones determinaron que no existían elementos suficientes para sustentar el reporte inicial, por lo que concluyeron el operativo y se retiraron paulatinamente de la colonia.

Las autoridades informaron que no hubo personas detenidas ni aseguramientos relacionados con el incidente, quedando el caso sin novedades y bajo observación preventiva en caso de que surjan nuevos reportes por parte de los habitantes del sector.

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