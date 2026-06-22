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Campeche / Sucesos

Movilización familiar por emergencia médica en barrio de Campeche

Un joven de San Román fue trasladado al IMSS tras ingerir varias pastillas, permaneciendo bajo observación médica.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

22 de jun de 2026

1 min

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Paciente bajo observación tras intento de intoxicación
Paciente bajo observación tras intento de intoxicación

Un joven fue trasladado al hospital del IMSS luego de ingerir varias pastillas en un predio del barrio de San Román, lo que generó la movilización de familiares que solicitaron apoyo para su atención médica.

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Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles 14 y Talamantes por 67-C, donde sus familiares lo encontraron con malestares tras la ingesta del medicamento, por lo que decidieron trasladarlo de inmediato al nosocomio para recibir atención especializada.

Aunque su vida no se encuentra en riesgo, médicos determinaron que requiere un lavado estomacal para evitar complicaciones derivadas de la sustancia ingerida, permaneciendo bajo observación médica.

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