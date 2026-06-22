Diputado de Morena se separa para competir en 2027

Por unanimidad de votos, el Pleno del Poder Legislativo aprobó la solicitud de licencia del ahora exdiputado plurinominal de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Carlos Ucán Yam, quien se separó momentáneamente de su cargo para participar en la contienda electoral del 2027.

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Lo anterior a petición del exdiputado, que presentó el escrito formal el pasado viernes ante la Secretaría General del Congreso del Estado, donde anunciaba la suspensión de sus funciones desde esa fecha y hasta otra aún por definir. Por ello, será el siguiente en la lista de plurinominales quien lo reemplace en su curul.

Según la lista de relación de diputación por representación proporcional, quien asume el reemplazo en el curul de Ucán Yam es el C. Eudaldo Chávez Molina, quien fue notificado en el mismo salón de sesiones y rindió la protesta de ley ante el cuerpo de legisladores.