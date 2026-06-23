Campeche recibirá tomógrafo de última tecnología del IMSS

Campeche forma parte de los estados beneficiados con la entrega de tomógrafos de última tecnología para garantizar una mejor atención médica a los ciudadanos y derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), confirmó el director general Zoé Robledo Aburto.

Desde la conferencia de prensa la “Mañanera del pueblo”, y en presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el IMSS afirmó que en total serán 42 equipos distribuidos en diversos hospitales, de los cuales uno será enviado a Campeche.

El tomógrafo que recibirá el Estado incluye instalación por personal capacitado y será el reemplazo de equipos obsoletos, que deberán ser desmantelados adecuadamente.

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Robledo Aburto puntualizó que la incorporación de 42 nuevos tomógrafos en hospitales de diferentes regiones del país, de los cuales 41 son de alta tecnología con capacidad de 256 cortes e integración de sistemas de inteligencia artificial, permitirá mejorar la calidad diagnóstica.

Estos dispositivos ofrecen imágenes más detalladas y precisas de órganos, tejidos y estructuras internas, reducen el tiempo de procedimiento y disminuyen la dosis de radiación para los pacientes.

La velocidad de procesamiento permite completar exploraciones en 15 segundos, lo que favorece la atención de pacientes críticos y agiliza el flujo de usuarios en radiología.

La incorporación de esta tecnología impactará en la productividad hospitalaria: mientras antes se realizaban entre 20 y 25 estudios diarios, ahora podrán alcanzar hasta 50 exploraciones, reduciendo tiempos de espera y ampliando la cobertura de atención.

El IMSS adquirió los tomógrafos mediante compras directas a fabricantes, evitando intermediarios gracias a las reformas a la Ley de Adquisiciones, lo que permitió acceder a equipos de última generación en beneficio de los derechohabientes.