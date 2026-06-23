Ganaderos de Campeche buscan más castigo por abigeato

El combate al robo de ganado, delito tipificado como abigeato en el Código Penal de Campeche, se reforzará con mayor presencia de cuerpos de seguridad en las principales zonas ganaderas de la Entidad, particularmente en Candelaria, considerado uno de los principales polos de producción pecuaria y donde productores han denunciado afectaciones recurrentes por este ilícito.

Además, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA) buscará instalar una mesa de trabajo con los diputados del Congreso local para analizar posibles modificaciones al marco legal vigente. El objetivo es fortalecer los mecanismos de prevención, vigilancia y sanción contra quienes incurran en el robo de ganado, una actividad que genera pérdidas económicas considerables para los productores y afecta el desarrollo del sector pecuario.

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La titular de la SDA, Roxana Rivera Peña, informó que el problema fue planteado en la Mesa de Seguridad. Entre las acciones previstas destacan recorridos preventivos y mayor coordinación entre corporaciones policiacas para inhibir el robo de semovientes.

Reconoció que Candelaria figura entre los principales focos de atención debido a su amplia actividad ganadera, aunque señaló que por el Sur también han reportado casos. No obstante, admitió que no hay una cifra precisa sobre el número de cabezas de ganado sustraídas durante este año, debido a que la mayoría de los afectados no denuncia ante la Fiscalía General del Estado (Fgecam).

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en Campeche solo se ha abierto una carpeta de investigación por robo de ganado con violencia en este 2026, cuya denuncia fue presentada en el mes de enero.

Rivera Peña exhortó a los productores a denunciar cada caso de abigeato, ya que la ausencia de querellas limita la capacidad de actuación de las autoridades.

“Necesitamos que los ganaderos denuncien. Sólo así podremos identificar con claridad los puntos de mayor incidencia y actuar de manera efectiva”, sostuvo, al afirmar que están abiertos a revisar la legislación agropecuaria y colaborar con el Poder Legislativo para impulsar reformas que permitan obtener respuestas efectivas frente al abigeato.