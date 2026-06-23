Ayuntamiento de Campeche ignora rehabilitación de megadrenaje construido hace 12 años

Ante el colapso de banquetas y tapas de drenaje en la colonia San José, vecinos alertan del peligro que representan y que el Ayuntamiento de Campeche ignora al no darles mantenimiento, al grado de convertirse en contenedores de basura y nido de alimañas.

Los cruces de la avenida Central con calles 26 y Costa Rica del fraccionamiento Fovissste Belén, colindando con la Luis Donaldo Colosio, se han convertido en verdaderas trampas urbanas.

“Van varios años que son un peligro estas tapas de concreto que se caen a pedazos y que el Ayuntamiento no les hace caso, ojalá ya las reparen porque sí es un peligro caminar todos los días sobre las aceras en mal estado”, comentó Emma Monteverde.

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Debido a la falta de atención de las autoridades municipales en cuanto a la vía pública, vecinos tratan de alertar a los demás ciudadanos de los peligros que representan los registros sin tapa. Ellos mismos colocan cartones, pedazos de madera o incluso estacionan sus motos junto a los huecos para evitar que alguien caiga dentro.

“Sí nos perjudican las aceras y alcantarillas en mal estado debajo de las banquetas porque pasan a diario muchas personas; por esta razón les ponemos tapas improvisadas a los huecos, ya que las autoridades municipales no tienen la intención de colocar señalamientos”, agregó Paulina Vera.

Sumado a esta situación, también resaltaron los baches que se han formado a lo largo de la avenida Central, donde el pavimento de mala calidad colocado por el Ayuntamiento de Campeche terminó convertido en gravilla suelta.

“Aparte están los huecos, sobre todo por las pasadas lluvias que, encima de que tardaron los empleados de la Comuna en venir a tapar, ya se volvieron a abrir por el material de mala calidad que usaron. Considero que no hay supervisión ni interés de los encargados de estos trabajos para que se hagan bien y mientras la zona es peligrosa tanto en la acera como en la avenida”, señaló Mario Caballero, habitante de la zona.

Según comentan, hay ciudadanos que llevan tres años enviando oficios al Ayuntamiento para la rehabilitación de los registros de drenaje construidos en el gobierno de Fernando Ortega Bernés, con la obra del megadrenaje, es decir, hace más de 12 años que no reciben la debida atención.