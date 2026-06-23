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Campeche / Sucesos

Bicicleta eléctrica impacta contra automóvil en Campeche

Un menor de 17 años resultó lesionado al chocar su bicicleta eléctrica contra un automóvil en la unidad habitacional Solidaridad Nacional; fue atendido en el lugar sin requerir traslado hospitalario.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

23 de Jun de 2026

1 min

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Paramédicos atienden a menor tras accidente en Hampolol
Paramédicos atienden a menor tras accidente en Hampolol

Un menor de 17 años resultó lesionado luego de verse involucrado en un hecho de tránsito registrado en las inmediaciones de la unidad habitacional Solidaridad Nacional, donde la movilización de paramédicos y elementos policiacos alertó a vecinos. A pesar del fuerte impacto, el adolescente logró permanecer consciente mientras recibía atención médica en el lugar.

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Los hechos ocurrieron cuando el joven circulaba a bordo de una bicicleta eléctrica sobre la carretera antigua a Hampolol, pero al llegar al cruce con la avenida Solidaridad, no respetó su alto obligatorio, impactándose contra el costado derecho trasero de un automóvil que transitaba con preferencia de paso en dirección a la avenida Fidel Velázquez.

Ante el percance fue necesaria la asistencia de paramédicos del Sector Salud y elementos de la Policía Estatal, quienes brindaron auxilio al lesionado. Tras ser valorado, logró ser estabilizado y se determinó que sus lesiones no ameritaban traslado a un hospital, por lo que permaneció en el lugar mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

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