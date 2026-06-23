Vecinos de Tomás Aznar en Campeche denuncian desabasto de agua

Habitantes de la colonia Tomás Aznar demandan información sobre el desabasto de agua que padecen con frecuencia desde hace varios meses, situación que reprochan al Sistema Municipal de Agua Potable de Campeche (SMAPAC) por no tomarse la molestia de avisar cuando no les llegará el vital líquido.

En la zona hay familias que carecen de tinacos y las amas de casa tienen que vigilar el momento en que sale agua de la toma domiciliaria para aprovechar a llenar sus cubetas y recipientes para poder bañarse, lavar ropa, trastes y asear sus viviendas.

En las calles Azteca y Pedrera, cada año se las ven difícil y ahora más ante la falta de información de la situación del servicio por parte de las autoridades municipales.

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“Tenemos que estar en vigilancia de cuándo nos llega el agua, y quienes no tenemos tinacos, como en mi caso, tenemos que llenar lo que haya si no nos quedamos a secas. Sí nos gustaría que nos apoyaran con algún programa para las familias de escasos recursos para contar con contenedores de agua para almacenarla”, manifestó doña Josefa Chávez.

Por la falta de avisos de cortes del suministro, vecinos de dicho sector imaginan que esto se debe a la obra de instalación del acueducto, aunque recriminan que para estos trabajos las autoridades debieron tomar sus previsiones para no afectar a las familias.

“Creemos y suponemos que cuando no hay agua como años atrás es por los trabajos de instalación de las tuberías en las avenidas Héroe de Nacozari y José López Portillo, porque los del Ayuntamiento no nos dicen nada, pero creemos que cuando terminen estas obras deberán acabarse los cortes del servicio”, opinó Estaban Llosa, vecino del sector.

Los afectados también comentaron que, en otras calles, no llega bien el líquido porque la Comuna no invirtió en la sustitución de tuberías antiguas como hicieron en Bellavista, pues las que hay tienen fugas o están tapadas de sarro.

“Hay quienes piden que vayan a inspeccionar sus tomas porque no a todos les llega el agua con la misma presión, y nos comentan que puede que estén tapadas con sarro o que las tuberías están rotas, como la de la calle No me olvides”, comentó Felipe Chan.