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Incendio en San Rafael moviliza a bomberos y Protección Civil; hallaron restos animales

Un incendio en la colonia San Rafael obligó al cierre de la calle 6 y movilizó a bomberos y Protección Civil, quienes utilizaron más de 4 mil litros de agua para sofocar el fuego.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

23 de Jun de 2026

1 min

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Hallan restos de animales tras incendio en terreno baldío
Hallan restos de animales tras incendio en terreno baldío / Dismar Herrera

Un incendio registrado en un terreno baldío de la colonia San Rafael generó la movilización de bomberos y personal de Protección Civil Municipal, luego de que vecinos reportaran una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

La suspensión busca prevenir incidentes, facilitar la movilidad peatonal y vehicular, y garantizar condiciones de seguridad

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Los hechos ocurrieron en el cruce de la prolongación Pedro Moreno y calle 6, por donde ingresaron los cuerpos de emergencia para combatir el fuego. Derivado del riesgo de expansión, la circulación de la calle 6 fue cerrada temporalmente mientras se desarrollaban los trabajos.

En el sitio fue necesaria la intervención de una pipa de bomberos y se utilizaron aproximadamente 4 mil 500 litros de agua para controlar el siniestro. Una vez sofocado, durante la inspección del área fueron hallados restos de pollo y un perro muerto, por lo que se presume que el incendio fue provocado para deshacerse de animales muertos y residuos orgánicos.

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