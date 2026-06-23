Incendio en San Rafael moviliza a bomberos y Protección Civil; hallaron restos animales

Un incendio registrado en un terreno baldío de la colonia San Rafael generó la movilización de bomberos y personal de Protección Civil Municipal, luego de que vecinos reportaran una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

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Los hechos ocurrieron en el cruce de la prolongación Pedro Moreno y calle 6, por donde ingresaron los cuerpos de emergencia para combatir el fuego. Derivado del riesgo de expansión, la circulación de la calle 6 fue cerrada temporalmente mientras se desarrollaban los trabajos.

En el sitio fue necesaria la intervención de una pipa de bomberos y se utilizaron aproximadamente 4 mil 500 litros de agua para controlar el siniestro. Una vez sofocado, durante la inspección del área fueron hallados restos de pollo y un perro muerto, por lo que se presume que el incendio fue provocado para deshacerse de animales muertos y residuos orgánicos.