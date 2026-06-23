PVEM denuncia a Morena y Layda Sansores ante Instituto Electoral de Campeche

Dos denuncias promovidas por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) contra partidos políticos y funcionarios del Gobierno de Campeche, entre ellos Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y la gobernadora Layda Sansores San Román, se encuentran en análisis por parte del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), como parte de procedimientos relacionados con presuntas violaciones a la normatividad electoral.

Las quejas fueron admitidas por la autoridad electoral y forman parte de los procedimientos ordinarios sancionadores, que continúan su curso aun cuando no exista un proceso electoral en marcha. De acreditarse las conductas denunciadas, podrían derivar en sanciones previstas por la legislación electoral vigente.

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La presidenta del IEEC, Clara Castro Gómez, confirmó la recepción de ambas denuncias y precisó que, por el debido proceso, no puede proporcionar mayores detalles sobre el contenido de los expedientes ni los involucrados, más allá de la información pública disponible.

Explicó que las denuncias están relacionadas con posibles transgresiones a la normatividad electoral, las cuales deben ser analizadas y sustanciadas por la autoridad administrativa antes de emitir una resolución definitiva.

Indicó que los acuerdos de la Junta General Ejecutiva, órgano colegiado encargado de conocer estos asuntos, se difunden públicamente a través de los canales oficiales y redes sociales del Instituto, donde se publica un extracto de los procedimientos y determinaciones adoptadas, en cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia y debido proceso.

Castro Gómez recordó que el IEEC mantiene funciones de vigilancia y fiscalización en materia electoral durante todo el año, independientemente de la existencia de campañas. En ese sentido, señaló que los procedimientos ordinarios sancionadores permiten investigar y resolver presuntas infracciones a la ley electoral cometidas fuera de los periodos comiciales.

Añadió que, a diferencia de otros procedimientos atendidos por diversas instancias, en estos casos el propio Instituto Electoral integra los expedientes, realiza las diligencias necesarias, valora las pruebas y emite una resolución sobre la existencia o inexistencia de las faltas denunciadas.

La presidenta del organismo reiteró que las investigaciones continúan y que cualquier información adicional se dará a conocer conforme avancen las etapas procesales.

Las denuncias promovidas por el PVEM permanecen bajo análisis para determinar si existieron o no violaciones a la legislación electoral y, en su caso, establecer las sanciones correspondientes.