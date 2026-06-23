Unidad fracturada en Campeche: rompen pacto Morena-PT-PVEM

A 61 días de anunciar con bombo y platillo que la designación del alcalde de Carmen Pablo Gutiérrez Lazarus como coordinador estatal para la Defensa de la Cuarta Transformación en Campeche, era un mensaje de unidad, la realidad hizo añicos el discurso: dos meses después, hay cuatro interesados en encabezar la candidatura de cara al relevo gubernamental del próximo año.

Hasta el corte de las cuatro de la tarde, tanto el morenista Carlos Ucán Yam, el neopetista Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora Layda Sansores, así como el actual diputado del Partido Verde Ecologista, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, se registraron en la búsqueda de la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, antesala de las elecciones a la gubernatura del 2027.

Inicialmente, el también ex dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Andrés Fernández del Valle, acudió a Ciudad de México para entregar los documentos y oficializar su registro como aspirante.

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Seguidamente, el recién designado como coordinador de afiliación del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Sánchez Sansores, también viajó al World Trade Center (WTC) de Ciudad de México para entregar la documentación con la que participaría de forma interna en la elección del coordinador de defensa.

Quien dio la sorpresa fue el recién separado de su cargo en el Congreso del Estado de Campeche, Carlos Ucán Yam, quien apenas a mediodía de este lunes tuvo “luz verde” como diputado con licencia, para que después de la una de la tarde se registrara a participar en la encuesta interna de la coalición.

Posible violación a estatutos

El último en registrarse sería el carmelita Pablo Gutiérrez Lazarus, pero a diferencia de sus compañeros, se negó a asistir de forma presencial y anunció que presentaría la solicitud de forma virtual como aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, antesala de las elecciones a la gubernatura del 2027.

Trascendió que lo hizo de esta manera para evitar a la prensa, pues supuestamente aún no solicita licencia a su cargo como alcalde, lo que representaría una evidente violación a los estatutos del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Y es que la convocatoria aprobada el pasado 17 de junio en sesión urgente de Morena señala explícitamente que: “Las personas que ejerzan un cargo público, de elección popular o partidista deberán estar separados de estos y acreditarlo al momento de solicitar su registro”.

Todos deberán contar con disponibilidad de tiempo completo para asumir y desempeñar las tareas de organización territorial y vinculación de los comités de defensa de la transformación y la soberanía nacional, según lo planeado por la Comisión Nacional de Elecciones, instancia encargada de organizar los procesos internos de Morena, validar los registros y verificar el cumplimiento de requisitos documentales y de elegibilidad aplicables en este caso.

Gutiérrez Lazarus es el único de los involucrados que ostenta un cargo con contacto directo con los ciudadanos y tiene a disposición casi 2 mil millones de pesos asignados al presupuesto del ejercicio fiscal 2026 en Carmen.

En caso de que la Comisión Nacional de Elecciones apruebe un solo registro para la Coordinación de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, esta tendrá carácter definitivo.