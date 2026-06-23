Continúa operativo de recuperación de playa en el malecón de Campeche

Un operativo interinstitucional de ordenamiento fue realizado sobre la avenida Pedro Sáinz de Baranda como parte de las acciones de recuperación y conservación de la franja costera de la ciudad. Estas labores fueron encabezadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), con la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno.

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Durante el despliegue, personal de distintas dependencias efectuó recorridos de inspección y verificación en diversos puntos del malecón, donde se revisaron áreas consideradas dentro de la zona federal marítimo terrestre. Estas acciones forman parte del proyecto denominado “Recuperación de Playa”.