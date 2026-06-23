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Continúa operativo de recuperación de playa en el malecón de Campeche

La PROFEPA, junto con autoridades de los tres niveles de gobierno, realizó un operativo de inspección en la avenida Pedro Sáinz de Baranda, dentro del proyecto “Recuperación de Playa”.

Por Redacción Por Esto!

23 de jun de 2026

1 min

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PROFEPA encabeza acciones de ordenamiento en Pedro Sáinz de Baranda
PROFEPA encabeza acciones de ordenamiento en Pedro Sáinz de Baranda

Un operativo interinstitucional de ordenamiento fue realizado sobre la avenida Pedro Sáinz de Baranda como parte de las acciones de recuperación y conservación de la franja costera de la ciudad. Estas labores fueron encabezadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), con la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno.

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Durante el despliegue, personal de distintas dependencias efectuó recorridos de inspección y verificación en diversos puntos del malecón, donde se revisaron áreas consideradas dentro de la zona federal marítimo terrestre. Estas acciones forman parte del proyecto denominado “Recuperación de Playa”.

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