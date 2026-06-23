Morena abre registro de aspirantes a gubernaturas 2027: lista completa de perfiles por estado

Morena inició formalmente el registro de aspirantes a las gubernaturas que estarán en disputa durante las elecciones de 2027, dando inicio a una de las etapas clave en la definición de candidaturas dentro de la coalición oficialista.

En este primer día de registro participaron aspirantes de cuatro entidades federativas, donde se inscribieron perfiles con trayectoria política, legislativa y en administración pública.

Lista de aspirantes por estado

En Aguascalientes, se registraron Nora Ruvalcaba, Salma Luévano, Genny López y Ricardo Rodríguez.

Para Baja California, la lista incluye a Joel Anselmo, Armando Ayala, Alfredo Álvarez, Jorge Ramos, Ismael Burgueño, Fernando Castro, Monserrat Caballero, Evangelina Moreno, Julieta Ramírez y Jesús Ruiz.

En Baja California Sur, los aspirantes registrados son Christian Agúndez, Manuel Cota, José González y Milena Quiroga.

Mientras que en Campeche se inscribieron Gerardo Sánchez y Carlos Ucán.

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Coalición con PT y PVEM para 2027

Morena confirmó que participará en coalición con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en las elecciones de 2027, lo que podría redefinir el reparto de candidaturas en diversas entidades del país.

El proceso de registro continuará en los próximos días para estados como Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.

Paridad de género como eje del proceso

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el proceso interno respetará el principio de paridad de género, por lo que de las 17 candidaturas a gubernaturas en juego, nueve deberán ser para mujeres y ocho para hombres.

📰 El CEN de Morena comparte la siguiente Tarjeta Informativa:



Registro de aspirantes a las coordinaciones estatales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional:

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche



🔗 https://t.co/LI17jPTOpz pic.twitter.com/YFdC4ZJDwv — Morena (@PartidoMorenaMx) June 23, 2026

Este criterio será uno de los elementos centrales en la selección final de perfiles, lo que podría influir en la definición de las candidaturas en cada estado.

El proceso interno de Morena se perfila como uno de los más relevantes rumbo a la renovación de gubernaturas en 2027, tanto por el número de aspirantes como por el equilibrio de género y la presencia de distintas corrientes políticas dentro del movimiento.

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