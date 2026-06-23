Por tormenta Negra SMN prevé tormentas eléctricas, granizadas y fuertes vientos en más de 20 estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pronosticó para los próximos días un escenario de lluvias intensas, tormentas eléctricas, caída de granizo y fuertes rachas de viento en diversas regiones del territorio nacional.

Las condiciones estarán asociadas a la interacción de canales de baja presión, inestabilidad atmosférica, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y el Golfo de México, así como el desplazamiento de ondas tropicales que reforzarán el potencial de precipitaciones.

De acuerdo con el pronóstico, los estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz registrarán los acumulados de lluvia más significativos, con precipitaciones que podrían alcanzar niveles intensos y generar afectaciones en zonas urbanas y rurales.

Guerrero, Oaxaca y Veracruz entre las entidades con mayor riesgo

Las previsiones meteorológicas indican lluvias de entre 75 y 150 milímetros en regiones de Guerrero, Oaxaca y Veracruz, mientras que entidades como Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo y Puebla podrían registrar lluvias muy fuertes.

Además, se esperan chubascos y tormentas en la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Querétaro, Tabasco y Chiapas, entre otras entidades.

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El SMN advirtió que estas condiciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como posibles deslaves e inundaciones en zonas vulnerables.

Onda tropical y circulación ciclónica reforzarán las precipitaciones

La onda tropical número 9 se desplaza frente a las costas del Pacífico mexicano y continuará favoreciendo lluvias en el occidente del país. Paralelamente, una circulación ciclónica ubicada en el sur de México interactúa con otros sistemas atmosféricos que incrementarán el potencial de tormentas en el centro, oriente y sureste nacional.

Para el miércoles, una nueva onda tropical identificada como número 11 ingresará a la Península de Yucatán, fortaleciendo nuevamente las condiciones para lluvias en esa región y en estados del sureste mexicano.

Persistirá la onda de calor en el norte del país

Mientras las lluvias se concentran en gran parte del territorio nacional, el norte y noroeste del país continuarán bajo los efectos de una intensa onda de calor.

Las temperaturas máximas podrían superar los 45 grados Celsius en zonas de Baja California y Sonora, mientras que estados como Chihuahua, Coahuila y Sinaloa registrarían valores de entre 40 y 45 grados.

Asimismo, se prevén temperaturas de entre 35 y 40 grados en entidades como Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿Qué significa una “tormenta negra”?

Aunque el concepto de “tormenta negra” no forma parte del sistema oficial de alertamiento meteorológico en México, el término suele utilizarse para describir eventos de lluvia extrema con alto potencial de riesgo.

En países como Hong Kong, la alerta negra representa el nivel más alto de advertencia por precipitaciones intensas y se activa cuando las lluvias superan los 70 milímetros por hora, una condición asociada con inundaciones severas, deslaves y afectaciones a la movilidad.

Protección Civil llama a tomar precauciones

Ante el pronóstico de lluvias intensas, autoridades de Protección Civil recomendaron evitar transitar por zonas inundadas, no intentar cruzar corrientes de agua, mantener limpias coladeras y sistemas de desagüe, así como mantenerse informados a través de los reportes oficiales del SMN y de las autoridades estatales.

Las autoridades señalaron que las zonas bajas, áreas cercanas a ríos y comunidades con problemas de drenaje serán las más susceptibles a registrar afectaciones derivadas de las precipitaciones previstas para las próximas horas.

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