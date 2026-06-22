Movilización de autoridades por presunto ahogamiento en playa de la colonia Ortiz Ávila resultó sin hallazgos

Una intensa movilización de elementos de corporaciones estatales y municipales se registró la tarde de este lunes en la zona de playa ubicada al final de la colonia Ortiz Ávila, luego de que se reportara a los números de emergencia la presunta presencia de una persona ahogada en el mar.

Tras recibir el reporte, autoridades de seguridad acudieron de manera inmediata al sitio para verificar la situación. Al operativo también se sumó una ambulancia de Protección Civil, cuyos paramédicos permanecieron en alerta ante la posibilidad de brindar atención médica de urgencia o realizar algún traslado hospitalario.

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Durante varios minutos, los elementos realizaron recorridos e inspecciones en distintos puntos de la playa y áreas cercanas con el objetivo de localizar a la supuesta víctima; sin embargo, pese a la búsqueda efectuada, no se encontró indicio alguno que confirmara la existencia de una persona en riesgo o sin vida.

De acuerdo con información recabada en el lugar, vecinos del sector señalaron que no observaron ninguna situación irregular ni escucharon llamados de auxilio que hicieran suponer un incidente de esta naturaleza.

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Ante la falta de evidencias que respaldaran el reporte inicial, las autoridades notificaron a la central de comunicaciones sobre los resultados de la inspección, concluyendo que podría haberse tratado de una falsa alarma o de un reporte erróneo.

Finalmente, tras descartar cualquier situación de emergencia en la zona, las unidades de seguridad y de Protección Civil se retiraron del lugar, restableciéndose la normalidad en el sector.

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