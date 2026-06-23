Camino a Yaxché Akal en pésimas condiciones

El camino de acceso de 20 kilómetros que lleva a la comunidad de Yaxché Akal está en malas condiciones, y en la temporada de lluvias se pondrá peor, y para sacar a un enfermo es muy complicado, señaló Luciano Dzib Aké, comisario ejidal de esa localidad, quién pidió la intervención del Gobierno del Estado para reconstruir esa vía de comunicación.

Al pedir a la prensa local publicar las condiciones del camino, la autoridad ejidal señaló que su homólogo, el agente municipal Eugenio Ramírez Cauich, no ha hecho nada para solicitar la reparación del camino, que actualmente está destruido en muchos tramos y con baches, mostrando su preocupación pues se acerca la temporada de lluvias y ese camino se pondría peor.

Subrayó que, pese a no ser de su competencia, porque ese tema debe corresponder al agente municipal, él solicitó por medio de escritos al gobierno estatal atender ese importante camino que también lleva a la comunidad de Rancho Sosa y a la Zona Arqueológica de Santa Rosa Xtampak.

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Relató que, del entronque de la carretera federal 261 Hopelchén-Bolonchén de Rejón hasta la comunidad de Yaxché Akal son 20 kilómetros, y para llegar a la zona arqueológica antes mencionada se tiene que recorrer otros 16 kilómetros, distancia del camino que está en peores condiciones.

Mencionó que muchos menonitas que tienen parcelas en ese tramo han rellenado por su cuenta los baches apoyados con sus remolques para “medio emparejar” los tramos, y lo mismo han hecho pobladores de Rancho Sosa, pero de resto, no se ha tenido el apoyo de las autoridades correspondientes.

“Está muy horrible el camino, y para sacar un enfermo es muy complicado porque del poblado de Yaxché Akal las personas que tienen camionetas en ocasiones no quieren hacer un flete precisamente por las condiciones del camino, y quienes lo hacen, cobran muy caro y además transitan casi a vuelta de rueda en los tramos deteriorados”, expuso.

Dzib Aké lamentó que el agente municipal Eugenio Ramírez Cauich no haga nada al respecto, cuando es un tema que beneficia a toda la comunidad, pues dijo que el camino entre el entronque de la vía federal hasta Yaxché Akal está en muy malas condiciones, y cuando se esté en temporada de lluvias, se pondrá peor.