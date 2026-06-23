Activan alertas fitosanitarias en Campeche por diversas plagas

Campeche enfrenta diversas problemáticas fitosanitarias que amenazan cultivos estratégicos para la economía estatal, entre ellas la fusariosis de la caña de azúcar, la mosca de la fruta que afecta principalmente a los cítricos, plagas en plantaciones de palma de aceite, así como insectos y orugas que dañan cultivos como la soya.

Aunque algunas de estas afectaciones se encuentran bajo control, especialistas advierten que requieren atención permanente para evitar pérdidas económicas en el sector agrícola.

Ante este panorama, el Consejo Nacional de Control Biológico trabaja con autoridades estatales y productores para impulsar el uso de organismos y sustancias orgánicas que permitan combatir plagas y enfermedades sin depender exclusivamente de agroquímicos.

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Esta estrategia no solo reduce los impactos ambientales y los riesgos para la salud humana, sino que también disminuye los costos de producción al ofrecer alternativas más económicas y sustentables.

La vicepresidenta del consejo, María Fernanda Vázquez Ramírez, destacó que Campeche representa un caso de interés nacional debido a los retos fitosanitarios que enfrenta y a los esfuerzos que se realizan para fortalecer la agricultura mediante herramientas de manejo integrado de plagas.

Explicó que uno de los principales problemas recientes ha sido la fusariosis en los cultivos de caña de azúcar, enfermedad que provocó severas afectaciones en los últimos años.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) del Gobierno de México, en 2025 la afectación fue de mil 778 hectáreas, un aumento de 84.2 por ciento respecto a 2024, cuando los daños alcanzaron 965.5 hectáreas.

Existen otras amenazas que también requieren atención, como la mosca de la fruta en cítricos y diversos insectos que impactan cultivos comerciales de alta importancia para la entidad.

La especialista indicó que el control biológico consiste en aprovechar organismos vivos que actúan como enemigos naturales de plagas y enfermedades. Entre ellos destacan hongos benéficos, parasitoides y depredadores que permiten mantener bajo control a los organismos dañinos sin generar los efectos adversos asociados al uso excesivo de productos químicos.

Recordó que una de las experiencias exitosas en Campeche en 2026 ha sido el combate a la langosta centroamericana, cuya presencia se redujo considerablemente mediante la aplicación de hongos entomopatógenos, una alternativa amigable con el medio ambiente y de baja toxicidad para las personas.

Como parte de estas acciones, se prevé la instalación de un laboratorio administrado por productores agrícolas en las instalaciones de la antigua Fundación Produce, donde inicialmente se producirán organismos para el combate de la fusariosis y posteriormente para atender otras problemáticas fitosanitarias presentes en la entidad.

En este contexto, Campeche fue elegido sede del 48 Congreso Nacional de Control Biológico, que se realizará del 27 al 30 de octubre en la capital del estado. El encuentro reunirá a productores, investigadores, técnicos y estudiantes de todo el país para intercambiar experiencias, recibir capacitación especializada y fortalecer las estrategias de agricultura sustentable en beneficio del campo mexicano.