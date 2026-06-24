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¿Pensabas que la lluvia bajaría el calor? Esto espera a Campeche en las próximas horas

La Onda Tropical 10 generó lluvias ligeras y ambiente bochornoso en Campeche, con temperaturas de hasta 38 grados en varios municipios.

Por Alex Pech

24 de jun de 2026

1 min

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Sistema de alta presión mantiene calor y humedad en Campeche
Sistema de alta presión mantiene calor y humedad en Campeche

El desplazamiento de la Onda Tropical 10 generará precipitaciones ligeras, altas temperaturas y ambiente bochornoso en la Entidad.

Las temperaturas más elevadas se registraron en Campeche, Seybaplaya y Champotón, con valores de hasta 38 grados como máximo y 24 como mínimo, seguidos por Calkiní, Dzitbalché, Hecelchakán y Tenabo, donde se alcanzaron 38 grados de máxima y 23 de mínima.

En Carmen, Candelaria y Escárcega se reportaron máximas de 37 grados y mínimas de 24, mientras que en Hopelchén y Calakmul el termómetro llegó a 36 grados como máximo y 23 como mínimo.

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Respecto a las precipitaciones que ocasionaron sensación de bochorno, estas se presentaron en Escárcega, Candelaria, Campeche, Calakmul, Hopelchén, Seybaplaya y Champotón.

Se pronostican chubascos ligeros en Palizada y Carmen.

Las autoridades exhortan a la población a tomar precauciones ante la posibilidad de lluvias intensas, descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Hasta ayer, un sistema de alta presión prevalecía sobre el Golfo de México y la Península de Yucatán, favoreciendo la entrada de aire húmedo proveniente del mar Caribe. Estos ocasionarán cielo mayormente despejado a parcialmente nublado en Campeche durante el día, además de un ambiente cálido en horas nocturnas y de madrugada, con probabilidad de lluvias.

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