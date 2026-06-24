Las primeras cuatro “corcholatas” de la 4T en Campeche arrastran denuncias e investigaciones

Los cuatro aspirantes a la Coordinación Estatal de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Campeche —dos de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), uno del Partido del Trabajo (PT) y otro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)— se han visto envueltos en diversos escándalos políticos.

Denuncias por presuntos desvíos de recursos, violaciones a derechos humanos, maltrato animal, tráfico de influencias y violencia política en razón de género rodean a quienes hoy buscan convertirse en el abanderado de la 4T para la gubernatura de Campeche.

“Sombra” de corrupción y opacidad

El alcalde morenista de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, enfrenta observaciones e investigaciones vigentes por presuntos desvíos de recursos. Auditorías federales y estatales detectaron irregularidades financieras en la Cuenta Pública 2024 por un monto superior a 91 millones de pesos, además de denuncias relacionadas con el presunto uso de recursos públicos con fines electorales.

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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó anomalías por más de 53 millones de pesos en la revisión del gasto federalizado. El informe documenta contratos sin evidencia de cumplimiento, obras públicas sin bitácoras y pagos sin documentación comprobatoria.

La Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam) observó al Ayuntamiento de Carmen recursos por 38 millones 178 mil pesos adicionales.

Entre 2021 y 2026, la Codhecam emitió al menos una decena de recomendaciones por presuntas violaciones a derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura, abuso sexual infantil y afectaciones a la libertad de expresión.

El edil también estuvo involucrado en polémicas de bienestar animal, como la difusión de una fotografía sentado sobre una tortuga silvestre y una denuncia penal por la presunta muerte por inanición de especies en el Eco Parque de Carmen.

Presunto tráfico de influencias

El coordinador de Afiliación del PT, Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora Layda Sansores, fue denunciado por presunto tráfico de influencias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (Feccecam).

La denuncia se presentó tras afirmar haber participado en gestiones de inversión con la cementera Cruz Azul, Pemex y otras instituciones, sin ocupar un cargo formal en la administración pública estatal.

Violencia política y malos ejemplos

El exdiputado local de Morena, Carlos Enrique Ucán Yam, fue criticado en 2019 por citar a Joaquín “El Chapo” Guzmán como ejemplo de superación. En 2020 fue denunciado por Violencia Política en Razón de Género (VPRG) ante el TEEC, y la Sala Regional Xalapa del TEPJF confirmó la existencia de dicha conducta.

Fue inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del INE, aunque la sanción fue retirada tras el desistimiento de la denunciante.

Entre copas y favores

El diputado local del PVEM, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, protagonizó en 2025 el llamado “video escándalo de las copas”, difundido en redes sociales, donde aparece consumiendo bebidas alcohólicas junto a Harry Rodríguez Botello, entonces dirigente del PVEM en Yucatán, generando críticas públicas.